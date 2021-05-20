Студентам самарских ссузов представили молодежный форум ПФО "iВолга"

В среду, 19 мая, в Поволжском государственном колледже прошла встреча дирекции молодежного форума ПФО "iВолга-2021" со студентами ссузов Самарской области.
Важным моментом встречи стала информация о перенесении сроков проведения форума. Их озвучила заместитель директора форума, руководитель службы заботы об участниках и регионального взаимодействия Юлия Рябева: "По техническим причинам организаторы решили дать старт форуму на день раньше. Таким образом, форум пройдет на Мастрюковских озерах с 22 по 30 июля. Это отличная новость, так как мы встретимся с нашими участниками на день раньше и уже совсем скоро проведем обновленный форум ПФО".
На встрече студентам представили нововведения и главные "фишки" iВолги, подробно рассказали о семи новых сменах, о грантовом конкурсе, а также о культурно-досуговой программе.
Смену "Лидеры будущего" представил студентам ссузов ее руководитель Сергей Заика: "Уверен, что данная смена особенно заинтересует студентов ссузов Самарской области. Студенты колледжей часто становятся призерами и победителями различных конкурсов именно в номинации "Общественная деятельность". Общаясь с ребятами, сразу видишь, что они замотивированы на участие. Поэтому мы подробно остановились на таких нюансах форума, как образовательная программа и грантовая поддержка. Также обратили особое внимание на важность своевременной подачи заявки, даже если человек сомневается: время для того, чтобы определиться со своим участием, еще будет, а вот регистрация заканчивается уже 25 мая. После этой даты шанса попасть на поляну, чтобы познакомиться с известными общественными деятелями, уже не представится. Но я уверен, что студенты Самарской области не упустят такую возможность".
Своими эмоциями от встречи поделился студент Самарского энергетического колледжа Максим Калинин: "iВолга" в мою жизнь пришла давно. Я несколько лет назад узнал, что в ПФО есть такой крутой форум. Сначала я долго не мог выбрать, в каком направлении хотел бы развиваться на нем, но сейчас подал заявку на смену "Управляй будущим". Сегодняшняя встреча помогла мне окончательно убедиться, что я сделал правильный выбор. Очень радует, что форум такой открытый: его руководство всегда идет на контакт, отвечает на все вопросы участников и устраивает подобные встречи. Огромное спасибо организаторам за подробный рассказ обо всех направлениях форума, а главное - за небольшие подсказки и лайфхаки, чтобы легко пройти отбор и оказаться на "iВолге".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.