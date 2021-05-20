Студентам самарских ссузов представили молодежный форум ПФО "iВолга"

В среду, 19 мая, в Поволжском государственном колледже прошла встреча дирекции молодежного форума ПФО "iВолга-2021" со студентами ссузов Самарской области.

Важным моментом встречи стала информация о перенесении сроков проведения форума. Их озвучила заместитель директора форума, руководитель службы заботы об участниках и регионального взаимодействия Юлия Рябева: "По техническим причинам организаторы решили дать старт форуму на день раньше. Таким образом, форум пройдет на Мастрюковских озерах с 22 по 30 июля. Это отличная новость, так как мы встретимся с нашими участниками на день раньше и уже совсем скоро проведем обновленный форум ПФО".

На встрече студентам представили нововведения и главные "фишки" iВолги, подробно рассказали о семи новых сменах, о грантовом конкурсе, а также о культурно-досуговой программе.

Смену "Лидеры будущего" представил студентам ссузов ее руководитель Сергей Заика: "Уверен, что данная смена особенно заинтересует студентов ссузов Самарской области. Студенты колледжей часто становятся призерами и победителями различных конкурсов именно в номинации "Общественная деятельность". Общаясь с ребятами, сразу видишь, что они замотивированы на участие. Поэтому мы подробно остановились на таких нюансах форума, как образовательная программа и грантовая поддержка. Также обратили особое внимание на важность своевременной подачи заявки, даже если человек сомневается: время для того, чтобы определиться со своим участием, еще будет, а вот регистрация заканчивается уже 25 мая. После этой даты шанса попасть на поляну, чтобы познакомиться с известными общественными деятелями, уже не представится. Но я уверен, что студенты Самарской области не упустят такую возможность".

Своими эмоциями от встречи поделился студент Самарского энергетического колледжа Максим Калинин: "iВолга" в мою жизнь пришла давно. Я несколько лет назад узнал, что в ПФО есть такой крутой форум. Сначала я долго не мог выбрать, в каком направлении хотел бы развиваться на нем, но сейчас подал заявку на смену "Управляй будущим". Сегодняшняя встреча помогла мне окончательно убедиться, что я сделал правильный выбор. Очень радует, что форум такой открытый: его руководство всегда идет на контакт, отвечает на все вопросы участников и устраивает подобные встречи. Огромное спасибо организаторам за подробный рассказ обо всех направлениях форума, а главное - за небольшие подсказки и лайфхаки, чтобы легко пройти отбор и оказаться на "iВолге".