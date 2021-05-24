ООО "Винзавод "Тольяттинский" выкупил московский бизнесмен Антон Андрейчиков, ранее не занимавшийся производством спиртных напитков, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что Арбитражный суд Самарской области 28 апреля прекратил дело о банкротстве ООО "Винзавод "Тольятттинский". Признать предприятие несостоятельным летом прошлого года потребовали налоговики. Сумма заявленных требований составила 38,6 млн рублей.

Завод долгое время контролировался тремя бизнесменами - Петром Паком, Владимиром Решиловым и Владимиром Синогиным. В 2018 г. бенефициары "Тольяттинского" формально покинули предприятие, его владельцем стал тольяттинец Игорь Кузнецов (70,69%), а оставшийся пакет оформили на само предприятие. К 2019 г. "Тольяттинский" лишился основных лицензий и фактически прекратил свою деятельность.

В 2020 г. на винзаводе вновь заговорили о возможности появления нового инвестора. В частности, об этом заявлял Сергей Сирота, который решил вернуться в состав совладельцев "Тольяттинского". Эту инициативу он как раз и аргументировал желанием продать свою долю некоему инвестору. Имя же инвестора стало известно весной 2021 года. В рамках дела о банкротстве винзавода московский бизнесмен Антон Андрейчиков выразил желание погасить долги предприятия перед фискалами.

В общей сложности он заплатил налоговой службе 48,65 млн рублей. В результате 6 мая этого года банкротство винзавода прекратилось. Параллельно, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", Андрейчиков вошел в капитал предприятия. 30 апреля он стал основным участником общества с долей в 80% (40 млн рублей). За Игорем Кузнецовым осталась доля в 20% (10 млн рублей).

Не исключено, что реальной целью покупки предприятия был не столько сам завод, сколько его активы, например, недвижимость в Тольятти, которую можно перепродать или перепрофилировать под другой вид деятельности. Чем именно сейчас владеет завод, неизвестно, однако, по данным инвентаризации, произведенной в ходе банкротства в 2016 г., активы предприятия состояли из парковки балансовой стоимостью 69 млн и производственно-административного здания стоимостью 117 млн рублей. Все имущество завода стоило около 200 млн.

По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка, на котором располагается винзавод, составляет 14,548 тыс. кв. м. Участок земли под винзаводом может стоить порядка 44 млн рублей. Площадь административного здания составляет 11,267 тыс. кв. м. Исходя из этих оценок, общая стоимость активов винзавода может достигать отметки в 225 млн рублей.