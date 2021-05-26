16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Человекоцентричная коммуникация с молодежью: участники программы региональной стажировки РАНХиГС представили свои проектные идеи Студентам самарских ссузов представили молодежный форум ПФО "iВолга" В рамках форума "iВолга" впервые стартовал марафон проектов Областной минтруд увеличил финансирование на трудоустройство подростков Состоялся гала-концерт "Самарской студенческой весны-2021"

Молодежная политика Общество

Человекоцентричная коммуникация с молодежью: участники программы региональной стажировки РАНХиГС представили свои проектные идеи

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участники программы региональной стажировки РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" презентовали свои итоговые проектные идеи перед представителями региональной рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, в марте 2021 года в Самарской области состоялась региональная стажировка для участников программы РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей". Её участниками стали победители и финалисты всероссийского конкурса "Лидеры России". За пять дней участники программы разработали механизмы, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область.

С марта участники стажировки дорабатывали свои проектные инициативы совместно с рабочей группой от региона, которую возглавил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Координатором рабочей группы назначена Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области, а заместителем председателя стал — заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В рабочую группу вошли специалисты министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального министерства здравоохранения, представители "Агентства стратегических инициатив", АНО "Института регионального развития" и "Инициативного центра "Лидеров России" Самарской области". А также ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва Владимир Богатырев и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

"Это промежуточный, но существенный итог нашей совместной работы по разработке механизмов привлечения и удержания талантливой молодежи в регионе", — отметил Сергей Бурцев.

Значимость этой темы была в очередной раз подчеркнута Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе ежегодного Послания Глава региона предложил поощрить молодые кадры и выплатить всем выпускникам школ, которые в этом году поступят в учебные заведения Самарской области, субсидии в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, Правительство Самарской области проводит большую работу над созданием в регионе среды и возможностей для реализации молодежи. В апреле в Самаре состоялся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", где одним из направлений стало привлечение и удержание талантов в регионах.

Дискуссионная площадка работала в гибридном формате: онлайн-выступления ведущих российских и международных экспертов и очная работа молодежных команд региона. В команды вошло более 60 человек: студенты вузов, представители молодежных парламентов и молодежной думы, инициативные молодые люди. Участники форума выявляли проблемы, которые мешают молодежи оставаться в регионах, и вырабатывали проектные идеи по расширению возможностей для молодых людей в родном городе.

При разработке итоговой проектной идеи команда участников стажировки РАНХиГС также обращала внимание на контекст — обстановку в стране и в мире. Поэтому большое внимание команда уделила принципу человекоцентричности, о котором в Послании говорил Губернатор и который стал одной из тем для обсуждения на Всероссийском форуме. Человек становится ключевым ориентиром в принятии всех решений и их реализации в регионе. Лидеры России уверены: необходимо налаживать правильную коммуникацию с людьми.

"Человекоцентричность проявляется через постоянное персональное взаимодействие с человеком в его интересах. Нами видится четыре этапа такого взаимодействия: понять человека, спроектировать будущее в регионе, рассказать, донести его до людей и поддержать", — пояснил управляющий директор департамента финансов ПАО Сбербанк г. Москва, победитель конкурса "Лидеры России" Иван Тополя.

Группа сформировала предложение: создать программу по внедрению инструментов G2 °C маркетинга — это инструменты для выстраивания коммуникации между регионом и человеком. Участники стажировки уверены: только так можно добиться качественного диалога с молодежью региона. Таким образом, программа позволит предложить новые и интегрировать существующие подходы и практики взаимодействия региона, как платформы и сервиса для жизни, карьеры и творчества, с молодежью — ключевым целевым стейкхолдером развития.

"Создав программу и распространив её по регионам страны, мы ещё раз подтвердим, что Самарская область под управлением Дмитрия Азарова является носителем смелых и прорывных идей в области государственного управления", — подчеркнул Иван Тополя.

Концепция ещё будет дорабатываться. Эксперты рабочей группы подчеркнули, что ждут от Лидеров России конкретные предложения и инструменты, которые можно будет внедрить в работу региона.

В завершении встречи Сергей Бурцев поблагодарил участников стажировки за проделанную работу, вовлеченность команды в жизнь региона и ещё раз пригласил Лидеров России на пятый, юбилейный фестиваль "ВолгаФест-2021", который пройдет в Самаре с 7 по 20 июня.

Также Сергей Александрович рассказал Лидерам России, что в следующем году Самарская область станет центром притяжения талантливой творческой молодежи со всей страны. В 2022 году в Самаре состоится юбилейная Российская студенческая весна. Проведение таких крупных мероприятий, направленных на молодежь, также является инструментом для привлечения и удержания талантов, отметил Сергей Бурцев.

Образовательная программа обучения РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" заканчивается в июне. Защита проектных инициатив пройдет в мастерской управления "Сенеж".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6