Человекоцентричная коммуникация с молодежью: участники программы региональной стажировки РАНХиГС представили свои проектные идеи

Участники программы региональной стажировки РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" презентовали свои итоговые проектные идеи перед представителями региональной рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, в марте 2021 года в Самарской области состоялась региональная стажировка для участников программы РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей". Её участниками стали победители и финалисты всероссийского конкурса "Лидеры России". За пять дней участники программы разработали механизмы, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область.

С марта участники стажировки дорабатывали свои проектные инициативы совместно с рабочей группой от региона, которую возглавил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Координатором рабочей группы назначена Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области, а заместителем председателя стал — заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В рабочую группу вошли специалисты министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального министерства здравоохранения, представители "Агентства стратегических инициатив", АНО "Института регионального развития" и "Инициативного центра "Лидеров России" Самарской области". А также ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва Владимир Богатырев и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

"Это промежуточный, но существенный итог нашей совместной работы по разработке механизмов привлечения и удержания талантливой молодежи в регионе", — отметил Сергей Бурцев.

Значимость этой темы была в очередной раз подчеркнута Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе ежегодного Послания Глава региона предложил поощрить молодые кадры и выплатить всем выпускникам школ, которые в этом году поступят в учебные заведения Самарской области, субсидии в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, Правительство Самарской области проводит большую работу над созданием в регионе среды и возможностей для реализации молодежи. В апреле в Самаре состоялся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", где одним из направлений стало привлечение и удержание талантов в регионах.

Дискуссионная площадка работала в гибридном формате: онлайн-выступления ведущих российских и международных экспертов и очная работа молодежных команд региона. В команды вошло более 60 человек: студенты вузов, представители молодежных парламентов и молодежной думы, инициативные молодые люди. Участники форума выявляли проблемы, которые мешают молодежи оставаться в регионах, и вырабатывали проектные идеи по расширению возможностей для молодых людей в родном городе.

При разработке итоговой проектной идеи команда участников стажировки РАНХиГС также обращала внимание на контекст — обстановку в стране и в мире. Поэтому большое внимание команда уделила принципу человекоцентричности, о котором в Послании говорил Губернатор и который стал одной из тем для обсуждения на Всероссийском форуме. Человек становится ключевым ориентиром в принятии всех решений и их реализации в регионе. Лидеры России уверены: необходимо налаживать правильную коммуникацию с людьми.

"Человекоцентричность проявляется через постоянное персональное взаимодействие с человеком в его интересах. Нами видится четыре этапа такого взаимодействия: понять человека, спроектировать будущее в регионе, рассказать, донести его до людей и поддержать", — пояснил управляющий директор департамента финансов ПАО Сбербанк г. Москва, победитель конкурса "Лидеры России" Иван Тополя.

Группа сформировала предложение: создать программу по внедрению инструментов G2 °C маркетинга — это инструменты для выстраивания коммуникации между регионом и человеком. Участники стажировки уверены: только так можно добиться качественного диалога с молодежью региона. Таким образом, программа позволит предложить новые и интегрировать существующие подходы и практики взаимодействия региона, как платформы и сервиса для жизни, карьеры и творчества, с молодежью — ключевым целевым стейкхолдером развития.

"Создав программу и распространив её по регионам страны, мы ещё раз подтвердим, что Самарская область под управлением Дмитрия Азарова является носителем смелых и прорывных идей в области государственного управления", — подчеркнул Иван Тополя.

Концепция ещё будет дорабатываться. Эксперты рабочей группы подчеркнули, что ждут от Лидеров России конкретные предложения и инструменты, которые можно будет внедрить в работу региона.

В завершении встречи Сергей Бурцев поблагодарил участников стажировки за проделанную работу, вовлеченность команды в жизнь региона и ещё раз пригласил Лидеров России на пятый, юбилейный фестиваль "ВолгаФест-2021", который пройдет в Самаре с 7 по 20 июня.

Также Сергей Александрович рассказал Лидерам России, что в следующем году Самарская область станет центром притяжения талантливой творческой молодежи со всей страны. В 2022 году в Самаре состоится юбилейная Российская студенческая весна. Проведение таких крупных мероприятий, направленных на молодежь, также является инструментом для привлечения и удержания талантов, отметил Сергей Бурцев.

Образовательная программа обучения РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" заканчивается в июне. Защита проектных инициатив пройдет в мастерской управления "Сенеж".