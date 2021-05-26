В СГЭУ открыли "Мир в новой реальности"

Самарский государственный экономический университет на всю эту неделю стал площадкой для международного инновационного форума "Мир в новой реальности: вызовы и возможности". В нем принимает участие более 2000 участников из 20 городов и 7 стран. Последняя майская неделя пройдет под знаком науки, содружества и 90-летнего юбилея СГЭУ.
"Ожидаем больших результатов"
Форум открылся пленарным заседанием. Ректор Самарского экономического университета, д. э н., профессор Светлана Ашмарина сказала о том, что масштаб события продиктован ключевыми событиями — объявленным президентом Годом науки и техники и 90-летним юбилеем университета.
Повестка форума состоит из множества действительно увлекательных мероприятий на актуальные темы: тенденции развития предпринимательства, формирование новой компетенции выпускников вуза, цифровизация образовательной деятельности, воспитательная работа в университетах, взаимодействие со структурами бизнеса и многие другие.
"Мы ожидаем больших результатов. В частности, планируем подписание декларации о создании консорциума ведущих университетов социо-экономического профиля, запускаем пилотный, пока единственный в регионе, проект "Центр развития компетенций" платформы "Россия — страна возможностей" — отметила Светлана Ашмарина.
"Обмен опытом всегда эффективен"
В числе активных участников форума — представители министерства образования и науки России и Самарской области, представители министерства экономического развития региона, Агентства стратегических инициатив (АСИ), платформы "Россия — страна возможностей" и ведущих университетов страны.
"СГЭУ подготовил большое число очень известных и эффективных управленцев. Университет внес огромный вклад в развитие экономики региона. Специальности, по которым здесь готовят специалистов, очень востребованы. Конечно, правительство региона и министерство экономического развития принимает активное участие в этом мероприятии, потому что сейчас, как и всегда, регион заинтересован в том, чтобы самые лучшие кадры и наилучшие проекты, технологии были на вооружении Самарской области, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Обмен опытом, а тем более международный, всегда эффективен. В условиях пандемии появились гибридные форматы форума: часть людей участвует очно, а часть — в формате онлайн. Это позволяет пригласить на мероприятие большее количество экспертов, потому что им не нужно тратить время на передвижение".
Управляющий отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова, которая, кстати, является выпускницей СГЭУ, тоже поздравила вуз с юбилеем и стартом "Мира в новой реальности". "Форум — это знаковое, интересное и насыщенное событие. Мы очень активно сотрудничаем со СГЭУ, имеем много точек взаимодействия и рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу в области финансового просвещения населения и представителей бизнес-сообщества по разным направлениям: денежно-кредитная политика, кибермошенничество, нелегальная деятельность на финансовом рынке, инвестирование", — сказала она.
В регионе появится три креативных кластера
Особое внимание на пленарном заседании форума было уделено примерам проявления креативной экономики. Среди основных характеристик экономики знаний — высокая роль новых технологий и открытий, интеллектуальной деятельности. О ценном опыте моделирования инфраструктурных проектов на примере Северного морского пути и его экономической целесообразности рассказал директор Федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" Михаил Кузнецов. Поиск новых путей для транспортировки грузов по морю после блокировки в этом году Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given как никогда актуален. В этом смысле неплохой альтернативой может стать Северный морской путь через Арктику, который позволит сэкономить более двух недель.
Директор НИИ регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова в своем докладе осветила примеры развития креативной индустрии в Самарской области. Один из проектов с 2020 года реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) через программу по преобразованию территорий в креативные кластеры лаборатории Rurban Creative Lab. Кстати, 2021 год ООН объявила годом креативной экономики. И сейчас в Самарской области вклад креативной индустрии в валовый национальный продукт составляет 4,3%. В 2021 году, по словам Натальи Полянской, в регионе должно появиться еще три креативных кластера.
Успешным опытом в развитии современного высокотехнологического молодежного предпринимательства по видеосвязи поделился проректор по научной работе Барановического государственного университета республики Беларусь Владимир Климчук. Затронули на пленарном заседании и тему влияния коронавируса на разные секторы экономики, в частности, тенденцию к цифровизации.
Кроме того, в этот же день, 24 мая, прошло заседание и для студентов. На нем представители уже нового поколения ученых делились своими взглядами и результатами исследований.
В рамках форума в СГЭУ, который будет идти всю эту неделю, состоится 200 интереснейших мероприятий. Регистрация на некоторые из них еще открыта.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.