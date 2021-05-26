В СГЭУ открыли "Мир в новой реальности"

Самарский государственный экономический университет на всю эту неделю стал площадкой для международного инновационного форума "Мир в новой реальности: вызовы и возможности". В нем принимает участие более 2000 участников из 20 городов и 7 стран. Последняя майская неделя пройдет под знаком науки, содружества и 90-летнего юбилея СГЭУ.

"Ожидаем больших результатов"

Форум открылся пленарным заседанием. Ректор Самарского экономического университета, д. э н., профессор Светлана Ашмарина сказала о том, что масштаб события продиктован ключевыми событиями — объявленным президентом Годом науки и техники и 90-летним юбилеем университета.

Повестка форума состоит из множества действительно увлекательных мероприятий на актуальные темы: тенденции развития предпринимательства, формирование новой компетенции выпускников вуза, цифровизация образовательной деятельности, воспитательная работа в университетах, взаимодействие со структурами бизнеса и многие другие.

"Мы ожидаем больших результатов. В частности, планируем подписание декларации о создании консорциума ведущих университетов социо-экономического профиля, запускаем пилотный, пока единственный в регионе, проект "Центр развития компетенций" платформы "Россия — страна возможностей" — отметила Светлана Ашмарина.

"Обмен опытом всегда эффективен"

В числе активных участников форума — представители министерства образования и науки России и Самарской области, представители министерства экономического развития региона, Агентства стратегических инициатив (АСИ), платформы "Россия — страна возможностей" и ведущих университетов страны.

"СГЭУ подготовил большое число очень известных и эффективных управленцев. Университет внес огромный вклад в развитие экономики региона. Специальности, по которым здесь готовят специалистов, очень востребованы. Конечно, правительство региона и министерство экономического развития принимает активное участие в этом мероприятии, потому что сейчас, как и всегда, регион заинтересован в том, чтобы самые лучшие кадры и наилучшие проекты, технологии были на вооружении Самарской области, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Обмен опытом, а тем более международный, всегда эффективен. В условиях пандемии появились гибридные форматы форума: часть людей участвует очно, а часть — в формате онлайн. Это позволяет пригласить на мероприятие большее количество экспертов, потому что им не нужно тратить время на передвижение".

Управляющий отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова, которая, кстати, является выпускницей СГЭУ, тоже поздравила вуз с юбилеем и стартом "Мира в новой реальности". "Форум — это знаковое, интересное и насыщенное событие. Мы очень активно сотрудничаем со СГЭУ, имеем много точек взаимодействия и рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу в области финансового просвещения населения и представителей бизнес-сообщества по разным направлениям: денежно-кредитная политика, кибермошенничество, нелегальная деятельность на финансовом рынке, инвестирование", — сказала она.

В регионе появится три креативных кластера

Особое внимание на пленарном заседании форума было уделено примерам проявления креативной экономики. Среди основных характеристик экономики знаний — высокая роль новых технологий и открытий, интеллектуальной деятельности. О ценном опыте моделирования инфраструктурных проектов на примере Северного морского пути и его экономической целесообразности рассказал директор Федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" Михаил Кузнецов. Поиск новых путей для транспортировки грузов по морю после блокировки в этом году Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given как никогда актуален. В этом смысле неплохой альтернативой может стать Северный морской путь через Арктику, который позволит сэкономить более двух недель.

Директор НИИ регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова в своем докладе осветила примеры развития креативной индустрии в Самарской области. Один из проектов с 2020 года реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) через программу по преобразованию территорий в креативные кластеры лаборатории Rurban Creative Lab. Кстати, 2021 год ООН объявила годом креативной экономики. И сейчас в Самарской области вклад креативной индустрии в валовый национальный продукт составляет 4,3%. В 2021 году, по словам Натальи Полянской, в регионе должно появиться еще три креативных кластера.

Успешным опытом в развитии современного высокотехнологического молодежного предпринимательства по видеосвязи поделился проректор по научной работе Барановического государственного университета республики Беларусь Владимир Климчук. Затронули на пленарном заседании и тему влияния коронавируса на разные секторы экономики, в частности, тенденцию к цифровизации.

Кроме того, в этот же день, 24 мая, прошло заседание и для студентов. На нем представители уже нового поколения ученых делились своими взглядами и результатами исследований.

В рамках форума в СГЭУ, который будет идти всю эту неделю, состоится 200 интереснейших мероприятий. Регистрация на некоторые из них еще открыта.