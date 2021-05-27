До 7 июня продлена регистрация на молодежный форум ПФО "iВолга"

По многочисленным просьбам дирекция форума "iВолга 2021" решила продлить регистрацию до 7 июня 2021 года. К участию в форуме "iВолга" приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
Для того чтобы стать участником форума, необходимо подать заявку на официальном сайте ivolgaforum.ru, выбрать образовательную смену, заполнить анкету участника, а также пройти регистрацию в АИС "Молодежь России".
В этом году обновленный форум возвращается в офлайн-формат. Он пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 22 по 30 июля. Впервые в этом году для того, чтобы стать участником, не требуется обязательное наличие проекта.
2021 год станет настоящей перезагрузкой для форума. Новая реальность диктует новые правила, и "iВолга" меняется вместе со всем миром. Участники форума могут выбрать одну из семи образовательных смен:
● "Добролайф"
● "Место жительства"
● "Мой бизнес"
● "Наука и технологии"
● "Управляй будущим"
● "Школа студенческой весны "ArtВолга"
● Смена-лаборатория "Практика"
Каждая смена включает в себя четыре образовательных сессии: первая будет направлена на проработку SoftSkills ("мягких" навыков), вторая и третья сессии будут проведены в рамках тренинговой смены, по заявленным модулям, четвертая предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии.
Программа форума включает в себя также культурно-досуговую программу, конкурс проектов и нетворкинг участников форума в очном формате. Планируется организация онлайн-трансляций отдельных направлений.
В 2021 году участниками форума станут активисты Российского движения школьников, участники и победители конкурса "Большая перемена". В рамках празднования Года науки и технологий в России именно для них будет сформирована программа "Детская iВолга", которая предполагает создание полноценного научного кластера форума с рядом площадок и мероприятий окружного и федерального уровня.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.