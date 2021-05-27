До 7 июня продлена регистрация на молодежный форум ПФО "iВолга"

По многочисленным просьбам дирекция форума "iВолга 2021" решила продлить регистрацию до 7 июня 2021 года. К участию в форуме "iВолга" приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Для того чтобы стать участником форума, необходимо подать заявку на официальном сайте ivolgaforum.ru, выбрать образовательную смену, заполнить анкету участника, а также пройти регистрацию в АИС "Молодежь России".

В этом году обновленный форум возвращается в офлайн-формат. Он пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 22 по 30 июля. Впервые в этом году для того, чтобы стать участником, не требуется обязательное наличие проекта.

2021 год станет настоящей перезагрузкой для форума. Новая реальность диктует новые правила, и "iВолга" меняется вместе со всем миром. Участники форума могут выбрать одну из семи образовательных смен:

● "Добролайф"

● "Место жительства"

● "Мой бизнес"

● "Наука и технологии"

● "Управляй будущим"

● "Школа студенческой весны "ArtВолга"

● Смена-лаборатория "Практика"

Каждая смена включает в себя четыре образовательных сессии: первая будет направлена на проработку SoftSkills ("мягких" навыков), вторая и третья сессии будут проведены в рамках тренинговой смены, по заявленным модулям, четвертая предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии.

Программа форума включает в себя также культурно-досуговую программу, конкурс проектов и нетворкинг участников форума в очном формате. Планируется организация онлайн-трансляций отдельных направлений.

В 2021 году участниками форума станут активисты Российского движения школьников, участники и победители конкурса "Большая перемена". В рамках празднования Года науки и технологий в России именно для них будет сформирована программа "Детская iВолга", которая предполагает создание полноценного научного кластера форума с рядом площадок и мероприятий окружного и федерального уровня.