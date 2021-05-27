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Молодежная политика Общество

До 12 июня принимаются заявки на Всероссийский конкурс "Твой ход"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 12 июня принимаются заявки на Всероссийский конкурс "Твой ход" для студентов ,которые хотят испытать себя в самых разных областях - от творчества до экологии.

Особенность конкурса "Твой ход" - практико-ориентированная часть, где каждый участник сможет предложить свое решение по разным направлениям, а в ответ получить рекомендации по развитию.

Участник не только выполняет задания и получает за них баллы, но и может предлагать собственные решения и по итогам получить персональные рекомендации по развитию.

"Твой ход" поможет определить сильные и слабые стороны, наиболее перспективную траекторию для личностного и профессионального роста. На выходе самых активных и успешных студентов ждут денежные и полезные призы, стажировки, возможность трудоустройства, образовательные сертификаты и множество других бонусов от партнеров конкурса.

Присоединиться к проекту и подать заявку могут учащихся первого, второго и третьего курсов бакалавриата, а также I-IV курсов специалитета. Уже дипломированные бакалавры и специалисты смогут участвовать в мероприятиях и тематических спринтах экосистемы "Твой ход".

Состязание проводится по 11 направлениям, в том числе по такому актуальному для молодежи, как "Меняю города".

Какие возможности открывает конкурс?

  • выиграть 1 млн руб. на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, а 5% от общей суммы можно будет потратить на осуществление мечты;
  • получить 2,5 млн руб. на развитие факультета или университета (таких счастливчиков будет 50);
  • отправиться в путешествие по России;
  • прокачать свои скиллы и найти свое призвание.                   

Заявки на участие принимаются до 12 июня, а победители будут объявлены в период с 6 октября по 30 ноября. Регистрация на конкурс здесь.

Конкурс проходит в четыре этапа:

8 апреля - 15 июня Самоопределение

Смотришь уроки образовательного модуля "Ход твоего развития"
Проходишь тесты и получаешь результаты
 Выбираешь направление конкурса
 Получаешь доступ к встречам с топовыми экспертами
 Забираешь подарки от спонсоров

16 июня - 1 августа 1 2 3 ГО

Смотришь уроки образовательного модуля "Акселерация решения"
Принимаешь вызов лично или в команде. Разрабатываешь проект по выбранному направлению
Попадаешь в число лучших участников и отправляешься в двухдневное путешествие по стране

2 августа - 5 октября Проектные решения

Смотришь уроки образовательного модуля по выбранному направлению
Защищаешь проект перед экспертами и заказчиками
Получаешь возможность пройти стажировку в крупной компании или устроиться туда на работу
Забираешь сертификаты на обучающие курсы и ценные призы: планшеты, ноутбуки, моноблоки и т. д.

6 октября - 30 ноября Определение победителей

Смотришь образовательный контент "Мегавызовы регионов России"
Разрабатываешь проектное решение мегавызова и защищаешь его перед главой региона и крупнейшими корпорациями
Становишься одним из 200 победителей конкурса, получаешь 1 млн руб. на свое развитие и отправляешься в большое путешествие по стране.

Ознакомиться подробнее с конкурсом "Твой ход" можно в официальном паблике ВК  или на странице в Инстаграме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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