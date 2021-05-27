До 12 июня принимаются заявки на Всероссийский конкурс "Твой ход" для студентов ,которые хотят испытать себя в самых разных областях - от творчества до экологии.

Особенность конкурса "Твой ход" - практико-ориентированная часть, где каждый участник сможет предложить свое решение по разным направлениям, а в ответ получить рекомендации по развитию.

Участник не только выполняет задания и получает за них баллы, но и может предлагать собственные решения и по итогам получить персональные рекомендации по развитию.

"Твой ход" поможет определить сильные и слабые стороны, наиболее перспективную траекторию для личностного и профессионального роста. На выходе самых активных и успешных студентов ждут денежные и полезные призы, стажировки, возможность трудоустройства, образовательные сертификаты и множество других бонусов от партнеров конкурса.

Присоединиться к проекту и подать заявку могут учащихся первого, второго и третьего курсов бакалавриата, а также I-IV курсов специалитета. Уже дипломированные бакалавры и специалисты смогут участвовать в мероприятиях и тематических спринтах экосистемы "Твой ход".

Состязание проводится по 11 направлениям, в том числе по такому актуальному для молодежи, как "Меняю города".

Какие возможности открывает конкурс?

выиграть 1 млн руб. на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, а 5% от общей суммы можно будет потратить на осуществление мечты;

получить 2,5 млн руб. на развитие факультета или университета (таких счастливчиков будет 50);

отправиться в путешествие по России;

прокачать свои скиллы и найти свое призвание.

Заявки на участие принимаются до 12 июня, а победители будут объявлены в период с 6 октября по 30 ноября. Регистрация на конкурс здесь.

Конкурс проходит в четыре этапа:

8 апреля - 15 июня Самоопределение

Смотришь уроки образовательного модуля "Ход твоего развития"

Проходишь тесты и получаешь результаты

Выбираешь направление конкурса

Получаешь доступ к встречам с топовыми экспертами

Забираешь подарки от спонсоров

16 июня - 1 августа 1 2 3 ГО

Смотришь уроки образовательного модуля "Акселерация решения"

Принимаешь вызов лично или в команде. Разрабатываешь проект по выбранному направлению

Попадаешь в число лучших участников и отправляешься в двухдневное путешествие по стране

2 августа - 5 октября Проектные решения

Смотришь уроки образовательного модуля по выбранному направлению

Защищаешь проект перед экспертами и заказчиками

Получаешь возможность пройти стажировку в крупной компании или устроиться туда на работу

Забираешь сертификаты на обучающие курсы и ценные призы: планшеты, ноутбуки, моноблоки и т. д.

6 октября - 30 ноября Определение победителей

Смотришь образовательный контент "Мегавызовы регионов России"

Разрабатываешь проектное решение мегавызова и защищаешь его перед главой региона и крупнейшими корпорациями

Становишься одним из 200 победителей конкурса, получаешь 1 млн руб. на свое развитие и отправляешься в большое путешествие по стране.

Ознакомиться подробнее с конкурсом "Твой ход" можно в официальном паблике ВК или на странице в Инстаграме.