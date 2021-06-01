Концерт СБПЧ и спектакль "Кафе Идиот" станут главными событиями "ВолгаФеста"

Организаторы "ВолгаФеста" объявили полную программу фестиваля, который пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной. Музыкальным хедлайнером станет петербургская группа "Самое большое простое число".

А закроет двухнедельную программу показ спектакля "Кафе Идиот" московского театра современного танца "Балет Москва", который был номинирован на "Золотую Маску" пять лет назад. Самым эффектным событием станет переход по канату на 80-метровой высоте над Волгой лидера слейк-лайнеров Фридди Кюне: шоу состоится 19 июня.

В этом году темой фестиваля стало "Движение навстречу". Среди нововведений организаторы называют фестивальный городок на пляже, деловую программу по городским инновациям и резиденцию с презентацией других поволжских городов.

Фестиваль откроется 7 июня в 21:00 концертом петербургской группы Kim& Buran. До выходных на сцене "Волга" всех гостей ждет концертная программа.

В выходные развлекательная программа будет длиться с 12:00 до 22:59, откроется фестивальный городок на пляже, конкурс паблик-арт-проектов, художественная инсталляция от ученика Герхарда Рихтера - берлинского художника Кристана Аве, экскурсии по павильонам "Резиденция волжских городов", мастер-классы по современной хореографии, лекции, спектакли, концерты, работа проекта "Порта Картонии", концерты, мастерские, перформансы и многое другое.

Всего в 2021 г. в рамках "ВолгаФеста" появятся девять арт-объектов, в том числе в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Приволжье и Жигулевске.

16 июня состоится "Поэтический слэм". 17 июня можно будет увидеть балет на песке "Шаг навстречу" от постановщика Ирины Ткаченко.

В заключительные выходные фестиваля, 19-20 июня, Самара увидит уже привычный "ВолгаФест" с шоу воздушных змеев, с музейными площадками, с "Волжским заплывом", фуд-кортом и ярмаркой.

По замыслу организаторов, "ВолгаФест" в этом году начнется с малого и будет с каждым днем набирать обороты, чтобы превратиться 20 июня в грандиозный фестиваль.

Посмотреть подробную программу можно на сайте фестиваля.