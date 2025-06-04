В Самаре пройдет фотопленэр с Екатериной Олениной

Филиал Третьяковской галереи в Самаре проводит новый цикл серии пленэров "Художника в натуре" (16+). Первая встреча состоится уже 7 июня - это будет прогулка по старому городу и работа с фотографиями вместе с художницей Екатериной Олениной.

"На пленэре мы будем гулять по старому городу, рассматривать его и замечать то, что обычно ускользает. Постараемся услышать, что хочет нам рассказать и показать город, а, возможно, что-то расскажем ему сами, - обещают организаторы. - В конце прогулки каждый сможет создать работу на основе документальных фотографий старого города, где изобразит свою альтернативную реальность и сделает видимым то, что обычно сложно увидеть".

Билеты можно приобрести по ссылке.