16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет фотопленэр с Екатериной Олениной В Музее-галерее "Заварка" пройдет кураторская экскурсия по выставке "Здесь осталось детство" "ЗИМ Галерея" и галерея "Виктория" представят выставку "Им предстоял долгий путь" В Тольятти пройдет театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" Воспоминания ветерана СВО легли в основу премьерного спектакля тольяттинского театра

Культура

В Самаре пройдет фотопленэр с Екатериной Олениной

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Филиал Третьяковской галереи в Самаре проводит новый цикл серии пленэров "Художника в натуре" (16+). Первая встреча состоится уже 7 июня - это будет прогулка по старому городу и работа с фотографиями вместе с художницей Екатериной Олениной.

"На пленэре мы будем гулять по старому городу, рассматривать его и замечать то, что обычно ускользает. Постараемся услышать, что хочет нам рассказать и показать город, а, возможно, что-то расскажем ему сами, - обещают организаторы. - В конце прогулки каждый сможет создать работу на основе документальных фотографий старого города, где изобразит свою альтернативную реальность и сделает видимым то, что обычно сложно увидеть". 

Билеты можно приобрести по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6