Консорциум четырех вузов создаст уникальные программы для подготовки кадров с цифровыми и управленческими компетенциями

28 мая 2021 года на площадке Самарского государственного экономического университета создан консорциум по подготовке кадров, обладающих сквозными цифровыми и управленческими компетенциями для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.
В консорциум вступили Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск), Самарский государственный экономический университет (г. Самара), Государственный университет управления (г. Москва), Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск). Вузы объединили свои ресурсные возможности и уникальные компетенции в разных предметных областях: экономика, управление, юриспруденция, информационные технологии и искусственный интеллект для реализации сетевых образовательных программ и совместных проектов.
Приоритетной задачей консорциума на ближайшую перспективу является развитие компетенций, необходимых для оптимального функционирования общества и постоянного повышения жизненного уровня в условиях цифровой экономики в парадигме непрерывного общего и профессионального образования применительно к системе координат "школа - СПО - вуз - работодатель".
В рамках консорциума будут разработаны и реализованы уникальные сетевые образовательные программы, направленные на формирование сквозных цифровых и управленческих компетенций, в том числе в области искусственного интеллекта, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Светлана Ашмарина, ректор СГЭУ: "Каждый из участников консорциума обладает уникальной экспертизой в своей предметной области. Консолидация наших усилий, знаний, компетенций и ресурсов позволит реализовать подготовку высококвалифицированных специалистов различных профессиональных областей, которые обладают сквозными цифровыми и управленческими компетенциями и могут их успешно применять".
Роман Кучин, и.о. ректора Югорского государственного университета: "Межрегиональный консорциум будет работать в направлении цифровой экономики. Каждый из вузов обладает своими уникальными возможностями, и консорциум - это отличный инструмент, с помощью которого мы будем друг друга дополнять и достигнем новых результатов в этом направлении".
Александр Троицкий, врио ректора Государственного университета управления: "Консорциум объединил усилия вузов, призванных развивать различные компетенции. Я думаю, что решение задач, которые поставлены в рамках консорциума, позволит нам внести свой серьезный вклад в реализацию национальных проектов по цифровизации экономики и социальной сферы. Считаю, что наши вузы смогут предложить решения, которые в дальнейшем могут быть применены в образовательных программах на федеральном уровне".
Бари Хаиров, и.о. ректора Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики: "Безусловно между нашими вузами существует и стандартное взаимодействие, но я думаю, что в рамках консорциума, соглашение о создании которого мы подписали, наше взаимодействие станет более плотным. Думаю, что, объединив все те компетенции, которыми обладает каждый университет, мы сможем достигнуть большего синергетического эффекта".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.