Самарская область вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ

Самарская область заняла 8 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ. Об этом стало известно в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме-2021(ПМЭФ), где Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Рейтинг состояния инвестклимата проводится АСИ по поручению президента страны Владимира Путина. Он составляется на основе отзывов предпринимателей, ведущих деятельность в субъектах РФ: именно профессиональное сообщество оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Самарская область уже четвертый год показывает одну из лучших динамик в стране, год за годом улучшая свои позиции. Так, в 2018 г. губерния поднялась с 65 на 48-е место. В 2019 г. регион поднялся сразу на 24 позиции, заняв 24-е место, а в 2020-м губерния преодолел еще две позиции, заняв 22-е место.

В 2021 г. Самарская область продемонстрировала скачок на 14 позиций, поднявшись с 22 на 8 место рейтинга. Таким образом, Самарская область под руководством Дмитрия Азарова поднялась вверх в общей сложности на 57 позиции Национального рейтинга. Это зримый результат системной работы всей управленческой команды и бизнеса региона.