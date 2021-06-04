16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работу консорциума НОЦ "Инженерия будущего" отметили на ПМЭФ-2021 Самарская область вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ Дмитрий Азаров обсудил с руководителями Arconic Corporation инвестпланы в Самарской области Самарская область и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров и глава Wildberries обсудили сотрудничество на ПМЭФ

Власть и политика

Самарская область вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область заняла 8 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ. Об этом стало известно в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме-2021(ПМЭФ), где Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Рейтинг состояния инвестклимата проводится АСИ по поручению президента страны Владимира Путина. Он составляется на основе отзывов предпринимателей, ведущих деятельность в субъектах РФ: именно профессиональное сообщество оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Самарская область уже четвертый год показывает одну из лучших динамик в стране, год за годом улучшая свои позиции. Так, в 2018 г. губерния поднялась с 65 на 48-е место. В 2019 г. регион поднялся сразу на 24 позиции, заняв 24-е место, а в 2020-м губерния преодолел еще две позиции, заняв 22-е место.

В 2021 г. Самарская область продемонстрировала скачок на 14 позиций, поднявшись с 22 на 8 место рейтинга. Таким образом, Самарская область под руководством Дмитрия Азарова поднялась вверх в общей сложности на 57 позиции Национального рейтинга. Это зримый результат системной работы всей управленческой команды и бизнеса региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4