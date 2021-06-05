"Курумоч" намерен обанкротить генподрядчика реконструкции аэропорта

Аэропорт "Курумоч" заявил о намерении подать иск о банкротстве санкт-петербургского АО "Компакт". Соответствующее сообщение 4 июня опубликовано на Федресурсе. Данные о сумме задолженности не приводятся.
Напомним, "Компакт", входящий в одноименную группу подрядных компаний Клименти Касрадзе, выступал генподрядчиком строительства нового пассажирского терминала "Курумоча". Работы начались в 2013 г. и были оценены в 4 млрд рублей.
"Компакт" нарушил сроки выполнения работ, а при их приемке были выявлены дефекты, из-за чего "Курумоч" в марте 2016 г. обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки и убытков на 777 млн рублей. Уже во время рассмотрения иска произошло частичное обрушение кровли здания аэропорта, после чего иск был скорректирован, а сумма требований возросла до 870 млн рублей.
Генподрядчик, в свою очередь, подал встречный иск, в котором заявил о том, что работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством. Кроме того, по его мнению, были проведены дополнительные работы, не предусмотренные контрактом.
Первая инстанция в июле 2020 г. присудила "Курумочу" 605 млн руб., а "Компакту" - 387 млн руб., обязав последнего после зачета встречных требований выплатить аэропорту 218 млн рублей. Апелляционная инстанция в январе 2021 г. снизила эту сумму до 217,5 млн рублей. Сейчас дело рассматривается в кассации.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!