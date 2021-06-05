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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Курумоч" намерен обанкротить генподрядчика реконструкции аэропорта

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аэропорт "Курумоч" заявил о намерении подать иск о банкротстве санкт-петербургского АО "Компакт". Соответствующее сообщение 4 июня опубликовано на Федресурсе. Данные о сумме задолженности не приводятся.

Напомним, "Компакт", входящий в одноименную группу подрядных компаний Клименти Касрадзе, выступал генподрядчиком строительства нового пассажирского терминала "Курумоча". Работы начались в 2013 г. и были оценены в 4 млрд рублей.

"Компакт" нарушил сроки выполнения работ, а при их приемке были выявлены дефекты, из-за чего "Курумоч" в марте 2016 г. обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки и убытков на 777 млн рублей. Уже во время рассмотрения иска произошло частичное обрушение кровли здания аэропорта, после чего иск был скорректирован, а сумма требований возросла до 870 млн рублей. 

Генподрядчик, в свою очередь, подал встречный иск, в котором заявил о том, что работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством. Кроме того, по его мнению, были проведены дополнительные работы, не предусмотренные контрактом. 

Первая инстанция в июле 2020 г. присудила "Курумочу" 605 млн руб., а "Компакту" - 387 млн руб., обязав последнего после зачета встречных требований выплатить аэропорту 218 млн рублей. Апелляционная инстанция в январе 2021 г. снизила эту сумму до 217,5 млн рублей. Сейчас дело рассматривается в кассации.

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