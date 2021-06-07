"Ростелеком" установил умные экраны на предприятии "Таркетт" в Самарской области

"Ростелеком" подключил современный цифровой сервис "Умные экраны" заводу по производству напольных покрытий — подразделению международной компании "Таркетт" в Отрадном Самарской области. На видеопанели, установленные на заводской проходной и в столовой, руководство предприятия планирует транслировать корпоративные новости и правила техники безопасности.
Управлять контентом легко в личном кабинете сервиса: централизованно размещать информацию и настраивать расписание показов. Это особенно удобно для предприятий с распределенной структурой.
Валерий Кочетков, исполнительный директор АО "Таркетт":
"Своей основной задачей в работе с коллективом мы видим создание безопасной среды на предприятии. Формировать корпоративную культуру, обеспечивать комфортные условия труда и предотвращать случаи травматизма сотрудников нам помогут "Умные экраны".
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"На заводе "Таркетт" видеопанели будут выполнять функцию информационных табло. Однако возможности сервиса гораздо шире: в розничной торговле "Умные экраны" позволят запустить рекламную кампанию по всей сети магазинов, в торговых точках помогут вызвать интерес потребителя и простимулируют продажи. В местах ожидания на них можно разместить любые полезные сведения: расписание рейсов, график приема врачей, курсы валют и прогноз погоды".
Дополнительно к базовому функционалу сервиса "Умные экраны" заказчик может подключить модуль видеоаналитики. Программное обеспечение позволяет распознавать пол и возраст людей, предлагать им таргетированный контент и анализировать статистику просмотров.
Подробности можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!