Валерий Самодайкин официально возглавил СУ СК по Ивановской области

Валерий Самодайкин, в конце мая покинувший пост руководителя Следственного управления Следственного комитета по Самарской области, официально занял аналогичную должность в Ивановской области. Соответствующая информация появилась на сайте ивановского СУ СК.
Напомним, ранее о готовящемся переводе Самодайкина, возглавлявшего самарское управление СК с 2014г., в Ивановскую область сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В СМИ появлялась информация, что кандидатом на освободившееся место является 39-летний Марат Галиханов, первый заместитель руководителя СУ СК по Кировской области.
Пока же самарским СУ СК с приставкой "и.о." руководит Александр Оськин - первый заместитель руководителя ведомства.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?