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Валерий Самодайкин официально возглавил СУ СК по Ивановской области

ИВАНОВО. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Валерий Самодайкин, в конце мая покинувший пост руководителя Следственного управления Следственного комитета по Самарской области, официально занял аналогичную должность в Ивановской области. Соответствующая информация появилась на сайте ивановского СУ СК.

Напомним, ранее о готовящемся переводе Самодайкина, возглавлявшего самарское управление СК с 2014г., в Ивановскую область сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В СМИ появлялась информация, что кандидатом на освободившееся место является 39-летний Марат Галиханов, первый заместитель руководителя СУ СК по Кировской области.

Пока же самарским СУ СК с приставкой "и.о." руководит Александр Оськин - первый заместитель руководителя ведомства.

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