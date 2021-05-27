Валерий Самодайкин покинул пост руководителя самарского СУ СК

Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Самарской области генерал-майор юстиции Валерий Самодайкин покинул данный пост. И.о. руководителя управления, по данным источника Волга Ньюс, назначен Александр Оськин - первый заместитель руководителя.

Напомним, Самодайкин возглавлял региональное управление СК с марта 2014 года.

В начале мая депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что готовится его назначение на аналогичную должность в Ивановскую область. Также в СМИ появлялась информация, что кандидатом на освободившееся место является 39-летний Марат Галиханов - первый заместитель руководителя СУ СК по Кировской области.