СМИ: СУ СК РФ по Самарской области может возглавить полковник Марат Галиханов

Экс-главный следователь Набережных Челнов, полковник Марат Галиханов может возглавить следственное управление СКР по Самарской области, сообщает business-gazeta.ru.
Уроженец Нижнекамска работает в следствии с 2005 года. Несколько лет он проработал в зареченском отделе СКР при прокуратуре, а затем уже после того, как следком получил суверенитет.
В Набережные Челны Галиханов приехал в 2013 г., руководил отделом до 2017 года. Затем переехал в Киров, где возглавлял один из районных отделов города, а далее стал первым замом генерала Айрата Ахметшина. На этой должности Галиханов остался и после ухода Ахметшина в нижегородское следственное управление.
Самарский областной следком полковник может возглавить уже летом, сообщают источники. У действующего руководителя управления Валерия Самодайкина в конце апреля закончился пятилетний срок полномочий. Ранее сообщалось, что он может возглавить СУ СК по Ивановской области.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?