СМИ: СУ СК РФ по Самарской области может возглавить полковник Марат Галиханов

Экс-главный следователь Набережных Челнов, полковник Марат Галиханов может возглавить следственное управление СКР по Самарской области, сообщает business-gazeta.ru.

Уроженец Нижнекамска работает в следствии с 2005 года. Несколько лет он проработал в зареченском отделе СКР при прокуратуре, а затем уже после того, как следком получил суверенитет.

В Набережные Челны Галиханов приехал в 2013 г., руководил отделом до 2017 года. Затем переехал в Киров, где возглавлял один из районных отделов города, а далее стал первым замом генерала Айрата Ахметшина. На этой должности Галиханов остался и после ухода Ахметшина в нижегородское следственное управление.

Самарский областной следком полковник может возглавить уже летом, сообщают источники. У действующего руководителя управления Валерия Самодайкина в конце апреля закончился пятилетний срок полномочий. Ранее сообщалось, что он может возглавить СУ СК по Ивановской области.