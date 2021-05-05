Александр Хинштейн: Валерий Самодайкин может уйти в Ивановскую область

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил в Twitter о возможном скором уходе с должности генерал-майора юстиции, руководителя СУ СК РФ по Самарской области Валерия Самодайкина.
По словам депутата, Валерий Самодайкин в ближайшее время может возглавить СУ СК по Ивановской области.
Напомним, генерал-майор юстиции Валерия Самодайкина был назначен руководителем СУ СК по Самарской области в марте 2014 года.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?