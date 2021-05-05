Александр Хинштейн: Валерий Самодайкин может уйти в Ивановскую область

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил в Twitter о возможном скором уходе с должности генерал-майора юстиции, руководителя СУ СК РФ по Самарской области Валерия Самодайкина.

По словам депутата, Валерий Самодайкин в ближайшее время может возглавить СУ СК по Ивановской области.

Напомним, генерал-майор юстиции Валерия Самодайкина был назначен руководителем СУ СК по Самарской области в марте 2014 года.