16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Хинштейн: Валерий Самодайкин может уйти в Ивановскую область В ПФО обсудили перспективы развития казачества Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел прием граждан Андрей Трифонов: Регион выполнит поручение президента России по восстановлению рынка труда Виктор Казаков: "Реализация послания вольется в струю позитивных изменений, произошедших в Самарской области"

Федеральная власть Власть и политика

Александр Хинштейн: Валерий Самодайкин может уйти в Ивановскую область

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил в Twitter о возможном скором уходе с должности генерал-майора юстиции, руководителя СУ СК РФ по Самарской области Валерия Самодайкина.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По словам депутата, Валерий Самодайкин в ближайшее время может возглавить СУ СК по Ивановской области.

Напомним, генерал-майор юстиции Валерия Самодайкина был назначен руководителем СУ СК по Самарской области в марте 2014 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6