"Позитивные изменения": главы субъектов ПФО поделились впечатлениями от Самарской области

Всю неделю в Самарской области проходят крупные политические мероприятия, в которых участвую федеральные чиновники, депутаты и руководители регионов ПФО. Так, в понедельник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура". В среду и четверг в регионе работают секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. В проводимых ими совещаниях принимают участие главы всех субъектов округа, которые поделились впечатлениями от Самарской области.

"В Самаре не был, кстати, очень давно, а раньше ездил часто. Впечатления самые положительные. Сегодня такой жаркий день, но, конечно, спасает наличие большой реки рядом, Волга спасает. Я считаю, что город очень сильно развился. Особенно после чемпионата мира по футболу", - отметил врио главы Республики Мордовия Артем Здунов.

"С огромным удовольствием отмечаю позитивные изменения, которые происходят, особенно, наверное, приезжающим бросается в глаза спортивная инфраструктура, великолепный стадион, - говорит Игорь Васильев, губернатор Кировской области. - И отрадно, что он развивается, что появляются вокруг него зоны активности. Вот сегодня мы видели тренировки велосипедистов, которые проходят. Ну и город преображается, становится краше и лучше, симпатичней. Наверное, очень нравится принимать вам гостей, потому что есть позитивные изменения".

"Постоянно обмениваемся лучшими практиками, постоянно делегации наших регионов приезжают друг к другу, у нас полностью открыты для сотрудничества все наши ведомства. […] Что касается социально-экономического развития, то, не скрою, я всегда смотрю за показателями Самарской области как за такими референтными значениями в том числе для Нижегородской области, и очень радует, что мы так идем ноздря в ноздрю, то есть результаты, которыми мы гордимся и радуемся, они присутствуют и в Самаре, то есть результаты и по борьбе с пандемией, что очень важно, и по экономическому росту", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Самара, конечно же, наш партнер, сосед и тот регион, у которого мы учимся, - делится глава Чувашии Олег Николаев. - Потому что Самарская область больше по размерам, мощнее по экономике, и те предприятия, которые здесь находятся, естественно, имеют больший потенциал, но при этом и у Чувашии есть те компетенции, которые являются эксклюзивными, единичными. […] Здесь очень важно, конечно же, искать сильные стороны каждого, а далее объединять эти сильные стороны, чтобы стать еще мощнее".