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Жители и активисты "Единой России" почтили память героев Великой Отечественной войны

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра началась Великая Отечественная война. В Самаре этой ночью несколько сотен жителей (волонтеры, общественники, молодежные активисты, депутаты и победители предварительного голосования "Единой России") на площади Славы почтили память героев-фронтовиков и тружеников тыла.

Участников памятного мероприятия приветствовал губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров: "Мы отдаем дань памяти поколению, пережившему эту страшную войну и победившему в ней. Вспоминаем тех, кто встал на защиту Родины, терпел, терял товарищей, родных и близких, но шел к Победе. Рад, что на площади собралось очень много молодежи - спасибо вам, ребята. Если мы пронесем эту память, передадим следующим поколениям - мы сможем предотвратить такие страшные войны в будущем", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Памятные мероприятия на площади Славы стартовали с международной акции "Огненные картины войны". Жители Самары, наряду с другими городами трудовой доблести и городами-героями, выложили из горящих свеч символическое изображение, которое характеризует вклад региона в Великую Победу. Самарская "огненная картина" из 13 тыс. свеч посвящена символу трудового подвига куйбышевцев - легендарному штурмовику Ил-2.

Депутат Госдумы от Самарской области, замсекретаря Генерального совета партии "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн подчеркнул, что главная цель "огненных картин" - объединить жителей и напомнить о событиях Великой Отечественной войны.

"Когда мы зажигали свечи с ребятами, я поймал себя на мысли: чувствую, с одной стороны, единение, а с другой - щемящую грусть. Начинаешь представлять, как это было 80 лет назад: такая же летняя, теплая, тихая ночь... И здесь на Волге, и в других городах молодежь гуляла, люди отдыхали. Но пришла война, и она все изменила. Давайте вспомним о наших дедах, прадедах, о тех, кто был так же молод, как мы сегодня, также мечтал, хотел быть счастливым, но, к сожалению, не сумел. И эту память мы с вами должны нести дальше - через поколения", - подчеркнул Александр Хинштейн.

Основная нагрузка по организации и проведению памятных мероприятий на площади Славы легла на плечи волонтерских организаций. Руководитель Самарского центра развития добровольчества, победитель предварительного голосования "Единой России" Татьяна Санникова привлекает молодежь в ряды добровольцев личным примером.

Участие в памятной акции приняли депутаты и сторонники "Единой России". Предприниматель, победитель предварительного голосования партии Роман Балтер подчеркнул, что для него есть две важные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

"Недавно мы праздновали День Победы. В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник получился несколько скомканным, в этом же все прошло торжественно и празднично. Для меня 9 Мая - это действительно праздник Победы. И я крайне не согласен с теми, кто считает, что праздновать нечего, что демонстрация оружия и боевой техники ни к чему. А вот 22 июня - это День памяти и скорби, когда мы преклоняем голову перед павшими, отдаем дань уважения их подвигу",  - отметил Роман Балтер.

Память павших в боях Великой Отечественной войны участники акции почтили минутой молчания. Они зажгли свечи, возложили цветы и лампады к горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Напомним, основная часть памятных мероприятий пройдет 22 июня в течение дня. Кульминацией событий станет общероссийская Минута молчания. Она будет объявлена в 12:15 по московскому времени. Именно в эти минуты в 1941 году жителям страны официально сообщили о нападении фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

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