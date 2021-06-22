В Самаре прошел патриотический флешмоб

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби, волонтеры Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", представители молодежных общественных объединений региона, студенты самарских вузов и ссузов, творческих коллективов приняли участие в патриотическом флешмобе.

Координатором акции #АистНаКрыше, организуемой в целях сохранения исторической памяти о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в Самаре выступил департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню "Аист на крыше". Такие мероприятия проходят сегодня по всей стране, и уже завтра в социальных сетях должен появиться общероссийский ролик, в котором постараются объединить все видео из регионов в один клип.

"Аист на крыше" в исполнении самарской молодежи уже опубликован на интернет-ресурсах нашей области.