В Самаре прошел патриотический флешмоб

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби, волонтеры Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", представители молодежных общественных объединений региона, студенты самарских вузов и ссузов, творческих коллективов приняли участие в патриотическом флешмобе.
Координатором акции #АистНаКрыше, организуемой в целях сохранения исторической памяти о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в Самаре выступил департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню "Аист на крыше". Такие мероприятия проходят сегодня по всей стране, и уже завтра в социальных сетях должен появиться общероссийский ролик, в котором постараются объединить все видео из регионов в один клип.
"Аист на крыше" в исполнении самарской молодежи уже опубликован на интернет-ресурсах нашей области.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?