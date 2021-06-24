На IВолге проведут стратегическую сессию по цифровой трансформации государственной молодежной политики

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев встретился с руководителем Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрием Камыниным в Нижнем Новгороде на VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), главная тема которой — трансформация экономики России в экономику данных.

Олег Машковцев и Дмитрием Камынин обсудили вопросы цифровой трансформации. В частности, была достигнута договоренность о проведении на молодежном форуме IВолга-2021 двухдневной стратегической сессии, посвященной целевой модели цифровой трансформации государственной молодежной политики регионов ПФО.

Также Дмитрий Камынин провел переговоры с представителями ГК "Ростех" о подготовке дорожной карты сотрудничества госкорпорации с Самарской областью.

"Внедрение современных цифровых технологий, повышающих эффективность и способствующих улучшению экономических показателей в различных отраслях, является одним из приоритетов в развитии Самарской области. Поэтому трудно переоценить важность совместной работы с нашими коллегами из федерального и окружного центров, партнерами из государственных корпораций. В этом смысле такие мероприятия как ЦИПР, а также тематические стратегические сессии помогают не только разработать и согласовать "дорожные карты" совместных действий, но и сформировать конкретные проекты сотрудничества, которые становятся основой для привлечения инвестиций в цифровое развитие Самарской области", — сообщил по итогам встречи Дмитрий Камынин.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — одно из главных событий российской цифровой экономики. Участники обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года, а также реализацию нацпроекта "Цифровая экономика".

Вопросы цифровой трансформации экономики и органов власти находятся на особом контроле полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. В апреле 2021 г. на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО он заявил, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. "В регионах округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны", — заключил Игорь Комаров.