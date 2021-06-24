16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Гутеневым На IВолге проведут стратегическую сессию по цифровой трансформации государственной молодежной политики Регион получит средства на новый комплекс по переработке мусора Дмитрий Азаров принял участие в федеральном семинаре-совещании по жилищному строительству Дмитрий Азаров запустил производство автокомпонентов в Особой экономической зоне "Тольятти"

Власть и политика

На IВолге проведут стратегическую сессию по цифровой трансформации государственной молодежной политики

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев встретился с руководителем Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрием Камыниным в Нижнем Новгороде на VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), главная тема которой — трансформация экономики России в экономику данных.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Олег Машковцев и Дмитрием Камынин обсудили вопросы цифровой трансформации. В частности, была достигнута договоренность о проведении на молодежном форуме IВолга-2021 двухдневной стратегической сессии, посвященной целевой модели цифровой трансформации государственной молодежной политики регионов ПФО.

Также Дмитрий Камынин провел переговоры с представителями ГК "Ростех" о подготовке дорожной карты сотрудничества госкорпорации с Самарской областью.

"Внедрение современных цифровых технологий, повышающих эффективность и способствующих улучшению экономических показателей в различных отраслях, является одним из приоритетов в развитии Самарской области. Поэтому трудно переоценить важность совместной работы с нашими коллегами из федерального и окружного центров, партнерами из государственных корпораций. В этом смысле такие мероприятия как ЦИПР, а также тематические стратегические сессии помогают не только разработать и согласовать "дорожные карты" совместных действий, но и сформировать конкретные проекты сотрудничества, которые становятся основой для привлечения инвестиций в цифровое развитие Самарской области", — сообщил по итогам встречи Дмитрий Камынин.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — одно из главных событий российской цифровой экономики. Участники обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года, а также реализацию нацпроекта "Цифровая экономика".

Вопросы цифровой трансформации экономики и органов власти находятся на особом контроле полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. В апреле 2021 г. на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО он заявил, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. "В регионах округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны", — заключил Игорь Комаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4