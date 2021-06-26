Новой экологической политике - зеленый свет!

Экология становится все более важной политической темой в России. По данным социологов, тема экологии входит в первую десятку проблем, которые тревожат население. Люди устали от традиционных лозунгов политических партий и хотят нормальной комфортной жизни в своих городах и селах.

В стране зреет свежая политическая сила - "Российская экологическая партия "Зеленые". Основной задачей партии в Самарской области декларируется объединение экосообществ, всех, кому близки экологические ценности. "Это не идеология и не борьба за власть. Это про будущее каждого человека", - утверждают "Зеленые".

В четверг, 24 июня, в Самаре прошло общее собрание регионального отделения в Самарской области политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", где члены партии приняли решение об участии в выборах депутатов Самарской губернской думы VII созыва, утвердили списки кандидатов по одномандатным избирательным округам и партийным спискам, а также предвыборную программу реготделения.

"Кто такие "Зеленые"? Мы - это экологическое сообщество. Мы хотим питаться экологически чистыми продуктами, дышать свежим воздухом, делать наш мир более безопасным, обладать информацией об экологии мест, где мы живем. Среди нас - врачи, учителя, инженеры, молодежь. Мы все разные, но все мы хотим жить на чистой планете. Партия "Зеленые - это про уважение к интересам человека с большой буквы. Не зря говорят - экология мышления, экология взаимоотношений, более осознанные отношения с окружающими людьми, с собой, с нашей планетой. Наша партия - про перемены. про большую дорогу, состоящую из маленьких шагов, и по ней мы пройдем вместе. Экология - это всегда про будущее, которое наступит, только если мы сегодня будем закладывать в наших детях тот образ будущего, который мы хотим создать. Наша цель - чтобы 146 млн россиян каждый день принимали решения на пользу природы. "Зеленые" - это не идеология и не борьба за власть, это про будущее каждого человека", - обратился к участникам конференции председатель Самарского регионального отделения российской экологической партии "Зеленые" Олег Комаров.

Конференция регионального отделения стала отправной точкой на пути к формированию экологического сообщества под флагом партии в Самарской области.

"Надо понимать, что партия - это не субъект, который создан под выборы. Год назад, когда мы только начали нашу работу, в регионе было огромное количество людей, занимающихся экологической повесткой, но они были, как бусы, рассыпаны по территории Самарской области. В одиночку это делать сложно. Но зато, когда мы стали работать, то сразу ощутили высокий уровень поддержки в регионе. Сентябрь, я надеюсь, позволит нам получить места в губернской думе и создать стартовую площадку для принятия нормативных актов и законотворческих инициатив, которые томятся в ожидании годами", - рассказал Олег Комаров.

Партия "Зеленые" - одна из самых старых партий в Российской Федерации - создавалась еще в 1994 году. В Самаре она появилась в 2006 году, тогда ее местное отделение партии возглавлял известный шоумен Борис Фрадков. С тех пор прошло много лет, и о партии уже успели подзабыть. Ситуация изменилась в 2020 году, когда "Зеленых" возглавил Олег Комаров.