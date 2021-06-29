Дмитрий Азаров поручил сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до 3-4 часов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 29 июня, на заседании оперштаба по предотвращению угрозы распространения коронавируса поставил министру здравоохранения региона Армену Беняну задачу сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов.
"Ситуация остается напряженной на территории большинства субъектов России, и в Самарской области мы чувствуем напряжение. Мы вышли на неплохие темпы вакцинации. Очень важно, чтобы не было даже малейших сбоев, а это во многом зависит и от поставки вакцины — над этим мы работаем. Главное, чтобы вакцина в кратчайшие сроки доставлялась по медицинским учреждениям. Попрошу отдельно исследовать этот вопрос и понять, в чем сложность и как нам сократить время доставки буквально до 3-4 часов, а не растягивать процесс на сутки", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
На сегодняшний день, по данным областного минздрава, более 518 тыс. человек сделали прививки от COVID-19, из них свыше 416 тыс. жителей полностью завершили вакцинацию. При этом в регион пришла большая поставка. 27 июня доставлено 53 400 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Буквально вчера поступило 1 560 доз вакцины "КовиВак".
Глава региона поручил министру здравоохранения держать на личном контроле отработку всех обращений граждан по теме вакцинации.
"Мне поступают обращения граждан причем как персонально, так и в соцсетях, — отметил Дмитрий Азаров и зачитал несколько сообщений. — Есть вопросы по передаче информации о вакцинации пациентов из мобильных пунктов в поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС".
Губернатор поручил внимательно отнестись к этому вопросу, чтобы понять причину сбоев и и предотвратить их.Обращались люди и по вопросу вакцинации маломобильных граждан в Жигулевске.
"Заявление написали три недели назад в поликлинике. Каждый день уточняем, когда придут врачи. Нам говорят, что нет мобильной бригады", — зачитал обращение губернатор. Он обратил внимание главы Жигулевска на этот случай и попросил разобраться, в чем дело. Армену Беняну Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию на дому по заявлению граждан и держать этот вопрос на личном контроле.
Есть вопросы и по выдаче сертификатов о вакцинации. Руководителю региона написали люди, которые завершили вакцинацию несколько месяцев назад, а документ в электронном виде еще не поступил. "Мы рассматриваем вопросы по допуску людей на различные мероприятия при наличии сертификата. Без своевременной выдачи сертификатов это невозможно обеспечить. Необходимо отладить эту работу в полной мере", — отметил внимание участников заседания Дмитрий Азаров.
Помимо прочего, поступила жалоба из Октябрьского района Самары, где людям отказали в плановой вакцинации ребенка от кори и краснухи. А в Волжской ЦРБ уже две недели не выдают инсулин больному сахарным диабетом. Дмитрий Азаров потребовал до конца дня решить вопрос и отработать все жалобы жителей Самарской области, которые поступили.
Во время заседания штаба губернатор также подчеркнул: для того, чтобы снизить риски массового распространения третьей волны пандемии, необходимо не только проводить вакцинацию, но и в обязательном порядке соблюдать действующие ограничительные меры. С этим мнением солидарен и региональный Роспотребнадзор: по мнению санитарных врачей, существующих ограничений пока достаточно, главное — их строгое соблюдение.
"Самое главное — контроль за действующими режимами на территории Самарской области — всех муниципальных образований. На мой взгляд, сегодня контроля над исполнением ранее принятых поручений недостаточно. Мы не отменяли ограничения в отличии от большинства субъектов России, поэтому ситуация у нас чуть получше, — подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам совещания. — Сейчас требуются усилия, чтобы все меры, которые приняты постановлением, исполнялись".
Ответственность за обеспечение исполнения мер безопасности лежит, главным образом, на муниципальных властях, отметил глава региона.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!