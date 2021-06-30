Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях

Во вторник, 29 июня, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета Ассоциации "Союз работодателей Самарской области". Участие в нем приняли руководители министерств и крупных предприятий региона.

Напомним, Союз работодателей был создан в 1996 г., когда страна переживала непростые времена, связанные, в том числе, с экономическими трудностями. Предприятиям требовалась взаимная помощь и поддержка. С тех пор объединение показало эффективность в решении ключевых задач, связанных с вопросами роста производства, вложения инвестиций в развитие и модернизацию, регулирования социально-трудовых отношений.

Глава региона поздравил руководителей предприятий региона с 25-летием со дня образования Ассоциации и отметил, что она "оказывает позитивное влияние на ход экономических реформ, способствует развитию государственно-частного партнерства". Во многом благодаря активности работодателей Самарская область является лидером в стране по реализации проектов на принципах ГЧП.

Сегодня Ассоциация объединяет 119 предприятий и организаций губернии с общей численностью сотрудников более 200 тысяч. "Их синергия - та движущая сила, благодаря которой регион занимает передовые позиции по промышленному потенциалу, инвестиционной привлекательности, - уверен Дмитрий Азаров. - Совместно нам удается сделать главное - соблюсти баланс интересов общества, власти и бизнеса, обеспечить стабильный доход и повышение качества жизни граждан".

Участники заседания отметили, что прошлый год был непростым - экономика России и всего мира в целом столкнулась с трудностями из-за пандемии коронавируса. Большой отпечаток наложили ограничения и локдауны. Поэтому промышленность, в том числе и Самарской области, понесла потери.

"Но сегодня мы смело можем сказать, что благодаря нашей совместной работе потери оказались ниже прогнозируемых, - отметил губернатор и привел в пример АвтоВАЗ. - Ровно год назад мы прогнозировали сокращение выпуска автомобилей почти на треть, но мы этого не допустили. Нам удалось избежать и длительной остановки конвейера АвтоВАЗа и других предприятий". А по некоторым отраслям, несмотря ни на что, удалось добиться роста производства. Один из примеров - тяжелое машиностроение: отгрузка продукции в прошлом году по сравнению с 2019-м составила 104,9%.

Президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области", генеральный директор управляющей организации ООО "Авиакор - Самарский авиационный завод" Алексей Гусев отметил, что в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" более 100 предприятий региона внедряют принципы бережливого производства и показывают рост по многим позициям, в том числе по выпуску готовой продукции.

"В настоящее время ключевым является недопущение падения промышленного производства, а также обеспечение роста благосостояния населения, что в конечном счете обеспечит восстановление платежеспособного спроса. Будет спрос - будет работать и бизнес", - подчеркнул руководитель Ассоциации.

Алексей Гусев обратил внимание губернатора на актуальные вопросы, которые поднимает бизнес-сообщество региона. Среди них - возврат права на льготу по налогу на имущество предприятиям, производящим летательные и космические аппараты, оказание содействия организациям металлообрабатывающей отрасли в связи с резким ростом цен на металлопрокат, своевременная оплата накладных расходов предприятий по договорам при исполнении государственных оборонных заказов, тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Давайте детально изучим каждый вопрос, оценим, какие решения позволят оказать содействие и дополнительно поддержать предприятия", - поручил губернатор заместителю председателя регионального правительства Наталье Катиной.

О дополнительных мерах поддержки рассказала генеральный директор АО "Гарантийный Фонд Самарской области" Юлия Красина. В настоящий момент действуют три программы, которые позволяют воспользоваться средствами для реализации инвестиционных проектов. Можно получить заем от 20 до 100 млн руб. на пять лет по ставке от одного до трех процентов на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Похожие условия действуют и при финансировании проектов, направленных на организацию или модернизацию производства комплектующих изделий. Существенные преференции дает и программа "Повышение производительности труда".

"В этом году была проведена работа с 62 предприятиями. Восемь из них подали заявки, еще семь готовят необходимые документы, - отметила Юлия Красина. - Если потребности в финансировании превышают 100 млн руб., то привлечение ресурсов возможно по федеральным программам".

Губернатор поручил руководителю гарантийного фонда на регулярной основе проводить встречи с руководителями предприятий, при необходимости оказывать содействие в разработке бизнес-планов по развитию и подготовке заявок на получение денежных займов.

Глава Ассоциации обозначил и ключевые задачи, которые стоят перед бизнес-сообществом региона. Одна из первостепенных - мониторинг рынка труда. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора. Сейчас уровень безработицы в Самарской области существенно снизился и выходит на допандемийный период: количество вакансий (а их почти 46 тысяч) более чем вдвое превышает число соискателей - на учете в центрах занятости состоит чуть более чем 22 тысячи человек.

Также Алексей Гусев призвал руководителей предприятий активизировать более тесную и предметную работу с правительством Самарской области, чтобы совместно разрабатывать новые меры государственной поддержки предприятий всех отраслей. Именно благодаря такому сотрудничеству только в прошлом году было выработано свыше 30 предложений в проект общенационального Плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Помимо прочего, стоит задача по развитию сотрудничества предприятий и научных институтов, по совместной работе в рамках Научно-образовательного центра "Инженерия будущего", который по итогам первого года работы признан одним из лучших НОЦ в стране. Не менее важное направление - модернизация предприятий, переход на "зеленые" технологии для улучшения экологической ситуации в городах области.

Дмитрий Азаров обратил внимание еще на одну важную задачу - сохранение здоровья трудовых коллективов и членов их семей в период пандемии. "В первой половине текущего года тенденции были позитивными. Сейчас вновь появилась угроза распространения коронавирусной инфекции - третьей волны, которая не стала для нас неожиданностью. Врачи, эпидемиологи заранее предупреждали о ней. И мы, со своей стороны, сделали все, чтобы подготовить систему здравоохранения", - обратил внимание участников расширенного заседания Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что большинство ограничительных мер, которые способствуют защите общественного здоровья, в регионе не отменялись и продолжают действовать. Поэтому губернатор призвал руководителей предприятий внимательно следить за их исполнением. Крайне важный вопрос - вакцинация работников.

"Мы стараемся опережающими темпами получать вакцину, и сбоев допущено не было, запасы у нас есть. Но здесь крайне важно, чтобы вы проводили с трудовыми коллективами просветительскую работу. Без ваших советов, убеждения работников в необходимости вакцинации вряд ли удастся добиться результата по защите здоровья, - отметил руководитель области. – Ситуация сильно разнится по предприятиям. Надеюсь, мы с вами, чувствуя ответственность за жителей региона, за трудовые коллективы, сможем создать условия для формирования общественного иммунитета. Я уверен - от нас зависит очень многое".

"Остановить рост заболеваемости коронавирусом можно единственным способом - вакцинацией. Поэтому наша задача - на собственном примере показать необходимость и важность прививочной кампании, - призвал членов Ассоциации Алексей Гусев. - Это позволит предприятиям полноценно работать, а значит обеспечить стабильность экономики и предотвратить снижение благосостояния и качества жизни населения".

На сегодняшний день более 518 тысяч человек сделали прививки от COVID-19, из них свыше 416 тысяч жителей региона полностью завершили вакцинацию. Министр здравоохранения региона Армен Бенян выразил готовность присоединиться к просветительской работе и оказать содействие в организации мобильных пунктов вакцинации на территории предприятий.