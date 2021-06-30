Изменены сроки проведения и формат молодежного форума "iВолга"

Во вторник, 29 июня, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о переносе Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" на последнюю декаду августа 2021 года.

Форум будет проведен в дистанционном формате.

"Решение принято - проводим "iВолгу" в режиме онлайн. Мы с вами знаем рекомендации Роспотребнадзора, риски очного проведения достаточно значительны. Точные даты будут определены вместе с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым, но с точки зрения готовности технологической платформы даю поручение: к 20 августа все должно быть готово", - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В настоящий момент дирекция "iВолги" приступила к разработке нового порядка проведения образовательной, грантовой, культурно-досуговой программ форума, а также форматов крупнейших окружных мероприятий в рамках "iВолги".

"Безопасность участников является для нас приоритетом при подготовке форума, поэтому мы вынуждены принять это решение и ради здоровья наших участников вновь провести "iВолгу" в онлайн-формате", - говорит директор Молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.