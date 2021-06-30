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Молодежная политика Общество

Изменены сроки проведения и формат молодежного форума "iВолга"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июня, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о переносе Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" на последнюю декаду августа 2021 года.

Форум будет проведен в дистанционном формате.

"Решение принято - проводим "iВолгу" в режиме онлайн. Мы с вами знаем рекомендации Роспотребнадзора, риски очного проведения достаточно значительны. Точные даты будут определены вместе с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым, но с точки зрения готовности технологической платформы даю поручение: к 20 августа все должно быть готово", - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В настоящий момент дирекция "iВолги" приступила к разработке нового порядка проведения образовательной, грантовой, культурно-досуговой программ форума, а также форматов крупнейших окружных мероприятий в рамках "iВолги".

"Безопасность участников является для нас приоритетом при подготовке форума, поэтому мы вынуждены принять это решение и ради здоровья наших участников вновь провести "iВолгу" в онлайн-формате", - говорит директор Молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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