Александр Живайкин поздравил лучших выпускников школ

В Кинеле прошли мероприятия по чествованию медалистов и лучших выпускников, набравших по предметам ЕГЭ максимальные 100 баллов.

43 медалиста и пять стобалльников получили памятные призы и напутствия от своих старших товарищей.

"Вы - гордость школы, города и гордость области! Ваши родители, ваши педагоги заложили крепкий фундамент для вашего будущего. Идите в новую, взрослую жизнь уверенно, будьте счастливыми, смелыми, востребованными, будьте достойными гражданами нашей великой страны!" - обратился к молодым людям с приветственным словом руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.