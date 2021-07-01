Александр Живайкин поздравил лучших выпускников школ

В Кинеле прошли мероприятия по чествованию медалистов и лучших выпускников, набравших по предметам ЕГЭ максимальные 100 баллов.
43 медалиста и пять стобалльников получили памятные призы и напутствия от своих старших товарищей.
"Вы - гордость школы, города и гордость области! Ваши родители, ваши педагоги заложили крепкий фундамент для вашего будущего. Идите в новую, взрослую жизнь уверенно, будьте счастливыми, смелыми, востребованными, будьте достойными гражданами нашей великой страны!" - обратился к молодым людям с приветственным словом руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.