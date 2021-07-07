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Губернатор Власть и политика

Территория тольяттинского завода "Фосфор" будет рекультивирована

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Территория бывшего завода "Фосфор" в Тольятти будет рекультивирована, об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" в среду, 7 июля.

"В ближайшее время средства на рекультивацию завода "Фосфор" будут выделены, определим оператора. Объединив усилия федеральных ведомств, мы нашли варианты для разрешения данного вопроса", — отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что этот вопрос находится в фокусе его внимания.

Также глава региона уточнил, что в настоящее время на территории губернии ведется мониторинг воздуха.

Стоит отметить, что ОАО "Фосфор" не работает с 2003 года, однако на площадке предприятия до сих пор хранятся треххлористого фосфора, хлорокиси фосфора, фосфоросодержащего шлама.

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