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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС прокачала сеть вдоль трасс Самарской области

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС сообщает о расширении покрытия и увеличении скоростей мобильного интернета в Самарской области вдоль трассы М5 и других крупных автодорог, трафик на которых традиционно возрастает в летнее время.

Так, новое покрытие сети высокоскоростного мобильного интернета МТС появилось на нескольких участках трассы М5, на которую приходится основной "туристический" автомобильный поток. Технические работы по расширению покрытия и увеличению скоростей были проведены на трассе М5 около Зеленовки, где проезжает большинство путешественников, направляющихся в Самарскую Луку, на подъездах к Октябрьску и Сызрани, а также рядом с поселком Курумоч и аэропортом. Кроме того, сеть была усилена вдоль обводной дороги в Тольятти, на трассе Р178 в Красноярском районе и вдоль трассы Р226 на Саратов в Красноармейском районе, которой пользуются автомобилисты, едущие отдыхать на российский юг.

Возможности сети LTE МТС позволяют автолюбителям в дороге слушать музыку, бесконтактно оплачивать топливо через приложения, пользоваться навигационными сервисами и картами, а пассажирам — смотреть видео в высоком качестве и совершать через интернет в дороге любые привычные действия, от оплаты счетов до покупок в интернет-магазинах.

"Развитие телеком-инфраструктуры вдоль автомобильных дорог — это неотъемлемая часть создания в регионе комфортных условий в том числе для внутреннего туризма. Высокоскоростной мобильный интернет давно стал для наших абонентов естественной частью повседневной жизни. В пути его роль возрастает еще больше — это вопрос уже не только комфорта, но и личной безопасности. Наша задача — в любом месте обеспечить наших клиентов возможностью обратиться в службу спасения в случае инцидента на дороге или дозвониться до близких", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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