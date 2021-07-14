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Экономика и бизнес

Дмитрий Богданов: "OZON намерен инвестировать в Самарскую область более 4 млрд рублей"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое дополняет виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Документ позволит открыть в городе новый масштабный современный логистический центр OZON.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Этому предшествовала большая подготовительная работа команды региона и личная защита губернатора Дмитрия Азарова на комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Решение, принятое федеральным центром, позволит существенно повысить привлекательность ТОСЭР "Чапаевск" для новых инвесторов, в том числе одного из крупнейших российских операторов электронной торговли — OZON. Всего в России открыто 6 межрегиональных логистических центров компании.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор OZON Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе. "Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Регион постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня область занимает 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Благодаря действующим специальным налоговым режимам, в регионе развиваются две ТОСЭР — "Тольятти" и "Чапаевск". Статус резидентов имеют 82 компании, готовые инвестировать в свои проекты 45 млрд рублей и создать 11 тыс. рабочих мест. Совместно с инвесторами на площадках ТОСЭР уже запущено 49 производств, на которых создано более 6 тыс. рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 19 млрд рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 815 млн рублей.

"Каждому инвестору мы предлагаем лучшие условия, особые налоговые режимы, сопровождение и всестороннюю поддержку со стороны областного правительства, нашего министерства, — перечислил преимущества работы в Самарской области министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. — Такой подход делает регион привлекательным для таких крупных компаний, как OZON. Инвестор намерен инвестировать в свой проект в Чапаевске более 4 миллиардов рублей и создать в городе более 3 тысяч новых рабочих мест".

Будущий центр будет использоваться производителями Самарской области и ряда других регионов, куда продавцы смогут поставлять товары для быстрой продажи через платформу Ozon с перспективами экспортных поставок. Планируется, что ввод центра в эксплуатацию состоится уже в первой половине 2022 года.

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