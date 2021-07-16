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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 изучила активность болельщиков на ЧЕ-2020

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 с помощью технологий big data проанализировала поведение болельщиков на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Больше всего иностранных любителей футбола прибыло из Польши. За 7 матчей, которые прошли в Северной столице, болельщики скачали на стадионе "Газпром Арена" на 66% больше трафика, чем во время матчей чемпионата мира в 2018 году.

Фото: предоставлено Tele2

По данным data scientists Tele2, на матчах ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге побывали иностранные болельщики из 80 стран, больше всего — из Польши, Финляндии, Швеции, Пакистана и США. Также свои команды поддерживали болельщики из Бельгии, Словакии и Испании. На играх в Северной столице оказались и любители футбола из экзотических государств: Кот-дʼИвуара, Эквадора, Омана, Танзании, Алжира и других. На матчах на "Газпром Арене" побывали абоненты Tele2 из 61 региона, больше всего — из Московской, Челябинской областей, Пермского края, Воронежской и Нижегородской областей.

За 7 матчей, которые прошли на стадионе "Газпром Арена" в июне и июле, футбольные болельщики — абоненты Tele2 — скачали и отправили почти 6,3 Тб интернета. Хотя максимальная заполняемость на стадионе весь чемпионат держалась на уровне 50%, интернет-трафик на 66% превысил объемы потребления во время матчей чемпионата мира в 2018 году. Тогда на петербургской "Газпром Арене" также прошли 7 матчей. Активнее всего болельщики чемпионата Европы пользовались мобильным интернетом во время поединка между Швейцарией и Испанией в ¼ финала: футбольные фанаты скачали и передали 2 Тб.

Помимо стадиона, болельщики поддерживали любимые футбольные команды в организованных фан-зонах. В Санкт-Петербурге главная зона публичного просмотра матчей расположилась на Конюшенной площади — с 11 июня по 11 июля абоненты Tele2 скачали там 15,5 Тб. Это в 2 раза больше, чем трафик в этой же фан-зоне во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Поддерживать любимые футбольные команды можно было и в Москве. В столице работала фан-зона на территории спортивного комплекса "Лужники". Среди абонентов Tele2 она в основном пользовалась популярностью у российских болельщиков. Всего 3% посетителей площадки оказались иностранцами. После финальной битвы между Италией и Англией зарубежные болельщики отправились порадоваться успеху победителей к посольству Италии в Москве. Среди всех присутствующих возле здания вечером 11 июля 4% — это иностранцы.

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