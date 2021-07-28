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Губернатор Власть и политика

На самарских дорогах установят еще 250 камер

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области со следующего года появится еще 250 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Такое решение было принято во вторник, 27 июля, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона.

С инициативой выступил руководитель регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Юрий Некрасов. он сообщил, что сейчас Самарская область располагает 32 передвижными комплексами. В Московской области их 200, в Нижегородской — 178, в Татарстане — 177. Стационарных комплексов в нашем регионе 498, в Московской области — 1267, в Краснодарском крае — 1782, в Татарстане — 959.

Некрасов предложил с 1 января 2022 года на дорогах регионального и федерального значения установить дополнительно 250 комплексов фото- и видеофиксации.

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал это предложение и дал поручение правительству региона подготовить внесение изменений в бюджет области уже в III квартале текущего года. "Уверен, нас поддержат депутаты губернской думы, проведём изменения в августе или в начале сентября. Чтобы начать работу уже сейчас, готов рассматривать и привлечение средств резервного фонда губернатора по самым острым точкам, где мы фиксируем наибольшую аварийность. Давайте начнём это реализовывать уже в текущем году", — подчеркнул губернатор.

По данным ГИБДД на территории области по итогам шести месяцев 2021 г. отмечается снижение числа ДТП и раненных в них людей на 14%, однако число погибших выросло на 6,9%.

Основные причины ДТП с погибшими — выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрёстков.

При этом в целом ГИБДД отмечает снижение смертности на автодорогах области: если в 2006 г. погибли 752 человека, то в 2012 — 591 человек, а в 2020 — 319 человека.

"Отремонтированные дороги, поскольку стали более ровными, стали и более скоростными, соответственно, возросла тяжесть последствий", — сказал Юрий Некрасов.

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