В Новокуйбышевске экс-сотрудника ИК-3 будут судить за взятки

Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение бывшему сотруднику исправительной колонии по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, оперуполномоченный оперативного отдела ИК-3 с января по апрель 2021 г. получил 32 тыс. руб. от женщины, действовавшей в интересах заключенного, за доставку на территорию колонии запрещенных предметов.

В апреле 2021 г. сотрудника задержала СБ регионального УФСИН.

При этом была пресечена попытка незаконного пропуска на территорию исправительного учреждения 73 мобильников, 37 гарнитур, 61 USB-кабеля, 50 зарядных устройств, двух аккумуляторов для мобильных телефонов, четырех карт памяти, трех WI-FI роутеров, 115 сим-карт, а также жидкостей и таблеток, содержащих сильнодействующие вещества, спиртосодержащих жидкостей, а также прочего.

Уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения.