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Марат Галиханов возглавил СУ СК РФ по Самарской области

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области возглавил 39-летний полковник юстиции Марат Галиханов.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Приказ президента РФ об этом вышел 30 июля. Официально Марат Галиханов находится в отпуске до 9 августа.

Уроженец Нижнекамска Марат Галиханов в 2005 г. получил высшее юридическое образование в Казанском государственном университете, а в 2013 г. - высшее техническое образование в Казанском (Приволжском) федеральном университете. В 2005 г. он был принят на службу в прокуратуру, где работал старшим следователем Бугульминской городской прокуратуры Республики Татарстан, старшим следователем прокуратуры Авиастроительного района Казани, следователем по особо важным делам Зареченского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Татарстан. В 2009 г. был назначен на должность замруководителя Зареченского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Татарстан.

После образования Следственного комитета в 2011 г. Марат Галиханов работал замруководителя Зареченского межрайонного СО СУ СК РФ по Республике Татарстан, затем - руководителем Чистопольского МСО и руководителем СО по городу Набережные Челны СУ СК РФ по Республике Татарстан. В 2017 г. его назначили на должность замруководителя СО по Первомайскому району Кирова СУ СК РФ по Кировской области. С 2017 по 2021 г. он занимал должность первого замруководителя СУ СК РФ по Кировской области.

С июля 2021 г. Марат Галиханов назначен на должность руководителя СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее эту должность занимал Валерий Самодайкин. В конце мая он покинул пост и ушел на аналогичную должность в Ивановскую область.

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