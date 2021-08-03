Участники международного молодежного форума российских соотечественников представили совместные проекты

Во вторник, 3 августа, на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" прошла проектная сессия, в которой участники международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом "20.20", представили экспертам проекты, которые они готовы реализовать вместе со сверстниками из России.

Помогать в реализации этих идей готовы молодые активисты Самарской области, Москвы, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева рассказала участникам о том, как развивались международные отношения в регионе, о городах-побратимах и о крупных международных и межрегиональных мероприятиях, которые проводятся в Самарской области.

Проректор по внешним связям Тольяттинского государственного университета Дмитрий Микель познакомил с научными достижениями и программами обучения опорного вуза, а заместитель директора ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" Екатерина Баранова представила деятельность технопарка "Жигулевская долина".

Модераторами проектной сессии выступили президент Всемирной Ассоциации выпускников российских вузов Владимир Четий, директор АНО по работе с молодежными проектами "Институт социально-креативного развития актива" Дарья Зинковская, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социального дизайна Александр Немцев, руководитель информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова и др.

Эксперты отметили разноплановость проектов. Так, Анастасия Склярова из Парижа мечтает снять художественный фильм о русском человеке во Франции и открыть талантливой молодежи из России дорогу в европейское кино. Девушка несколько лет профессионально занимается кастингом на телевидении и делится опытом - как успешно пройти пробы, в том числе дистанционно.

Самарская область, по словам участницы, поразила ее чистотой и погодой: "Я в восторге от вашего города, правда, не ожидала, что будет так жарко. У вас очень гостеприимные люди, а еще очень чисто. В Париже, к сожалению, немного другая обстановка".

Муфид Алхамамми из Дамаска ставит спектакли русских классиков и ездит с гастролями по Сирии. Парень - активный участник Русского центра. "Мы были очень рады, когда у нас в Дамаске открылся центр, где мы можем ставить спектакли, петь и танцевать, отмечать великие праздники. 9 Мая мы, например, провели на русской военной базе. Россия - это не только балалайка и медведь, это великая страна с богатой историей, и я хочу, чтобы соотечественники в Сирии увидели ее воочию, а не только в мечтах".

"Самарская область принимает центральную и самую большую часть программы Международного форума соотечественников, и я очень рада, что мы можем встретиться и познакомиться с ребятами лично, - отметила Вера Щербачева. - Все четыре дня форума расписаны буквально по минутам: это и деловая часть программы с панельными сессиями, лекциями и мастер-классами, и культурно-досуговая программа с посещением главных достопримечательностей губернии. Мы надеемся, что участники форума, вдохновившись гостеприимством Самарской области, обязательно вернутся к нам".

В свою очередь, руководитель ФГАУ "Ресурсный Молодежный центр" Алексей Любцов поблагодарил самарских коллег за высокий уровень организации форума: "В этом году форум впервые проходит как очно, так и в онлайн-формате, а это 150 участников из всех уголков земного шара. Ребята общаются, обмениваются идеями. Уверен, что итогом форума станут реализованные проекты, которые помогут тысячам ребят больше узнать о нашей стране".

Напомним, самарский этап международного молодежного форума соотечественников, проживающих за рубежом, "20.20" проходит с 1 по 4 августа. В понедельник, 2 августа, в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" состоялась церемония открытия форума. 3 августа участники провели в Тольятти, где посетили Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова и провели проектную сессию на базе технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". 4 августа участники на теплоходе отправятся в Волгоград.