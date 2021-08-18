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Предпринимателей Самарской области информируют о мерах господдержки и развития бизнеса Замминистра строительства станет метростроитель Николай Плаксин Дмитрий Азаров провел личный прием граждан Виктор Кудряшов: "Очень важно не терять темпов работы по реализации национальных проектов" От борщевого набора - к самарскому пармезану: в народную программу партии внесут предложения о создании потребкооперации в Самарской области

Власть и политика

Предпринимателей Самарской области информируют о мерах господдержки и развития бизнеса

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В муниципальных образованиях региона проходят встречи представителей региональной инфраструктуры развития предпринимательства и бизнеса.

Так называемые "форсайт-сессии" уже состоялись в Красноярском, Пестравском, Безенчукском районах, а также в Отрадном. 19 августа аналогичное мероприятие состоится для предпринимателей и самозанятых Октябрьска. Оно пройдет на центральной площади, в рамках проекта "Живая история Самарской области".

В Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря чему в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, — в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан — это важный фактор стабильности для экономики региона", — ранее отмечал глава региона.

Проект "Живая история Самарской области" — это целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Цель проекта — популяризация и распространение знаний по истории Самарской губернии, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, обсуждение перспектив будущего региона и путей личной самореализации.

"Мы регулярно проводим выездные мероприятия для муниципалитетов, на которых знакомим предпринимателей с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать. До конца лета посетим с подобными сессиями большинство городов и районов региона. Это поможет нам проинформировать большое число предпринимателей о льготных финансовых продуктах, обучающих программах, консультационной поддержке на старте, правовой помощи, содействии при выходе на экспорт и многих других действующих инструментах. На встречах представители бизнеса также смогут задать свои вопросы, поделиться опытом с коллегами, пройти экспресс-обучение с опытным бизнес-тренером. Уверен, такие встречи будут полезны и интересны всем участникам", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участникам проекта предлагается принять участие в мероприятиях различного формата: интерактивные мероприятия, тематические консультации, выставки, конкурсы, квесты, квизы. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, — важная часть проекта, партнером мероприятий для предпринимателей и самозанятых выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В программе мероприятия запланированы очные консультации от специалистов инфраструктуры господдержки по вопросам старта и развития бизнеса, командная бизнес-викторина, которая поможет проявить бизнес-эрудицию, а также семинар на тему "Эффективная отстройка от конкурентов" от бизнес-тренера и эксперта по организационному развитию компаний Максима Канухина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Ольга Бабельчук 03 августа 2021 12:13 Дмитрий Азаров попросил от ГИБДД жестких мер к подрядчику развязки в Тольятти

и правильно

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

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