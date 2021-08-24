В Самарской области рекомендовано проводить мероприятия с участием менее 1 тыс. человек

В понедельник, 23 августа, на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассмотрена возможность проводить общественные торжественные и спортивные мероприятия.
Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек, а в отношении разрешенных к проведению тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности, в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((