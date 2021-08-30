В Самару доставили ташлинскую икону Божией Матери "Избавительница от бед"

27 августа в Самару доставили икону Божией Матери "Избавительница от бед" из Свято-Троицкого женского монастыря села Ташла.
До 11 сентября икона будет находиться в Софийском соборе, с 12 по 18 сентября — в храме святых апостолов Петра и Павла, с 19 по 21 сентября — в храме в честь Богоявления Господня поселка Волгарь,
с 22 сентября по 2 октября — - вновь в Софийском соборе, с 2 по 14 октября — в Покровском кафедральном соборе, с 14 по 17 октября — в Иверском женском монастыре, с 17 по 20 октября — в Воскресенском мужском монастыре.
Ежедневно перед чудотворной иконой будут совершаться молебны.
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