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Религия Общество

В Самару доставили ташлинскую икону Божией Матери "Избавительница от бед"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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27 августа в Самару доставили икону Божией Матери "Избавительница от бед" из Свято-Троицкого женского монастыря села Ташла.

Фото: http://samepar.ru/

До 11 сентября икона будет находиться в Софийском соборе, с 12 по 18 сентября — в храме святых апостолов Петра и Павла, с 19 по 21 сентября — в храме в честь Богоявления Господня поселка Волгарь,
с 22 сентября по 2 октября — - вновь в Софийском соборе, с 2 по 14 октября — в Покровском кафедральном соборе, с 14 по 17 октября — в Иверском женском монастыре, с 17 по 20 октября — в Воскресенском мужском монастыре.

Ежедневно перед чудотворной иконой будут совершаться молебны.

 

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