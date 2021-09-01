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Молодежная политика Общество

В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" Российский союз молодёжи совместно с Платформой "Россия — страна возможностей" проводит первый гастрольный Тур победителей Российской студенческой весны. 100 лучших участников фестиваля 2021 года выступят с шоу-программой в пяти регионах России.

В Самаре концертное шоу состоится 3 сентября в 18.00 в УК "МТЛ Арена". Стать зрителями могут студенты Самарской области, пройдя регистрацию в гугл-форме. Мероприятие проводится с соблюдением санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором. Ввиду введенных ограничений по количеству зрителей планируется трансляция шоу в соцсети ВКонтакте, в группе Молодежь Самарской области.

Напомним, что Самарская область является родиной Студенческой весны. На первый фестиваль в Самару в мае 1993 года съехались 260 участников из 16 российских городов. В конкурсную программу вошли выступления вокалистов, хореографов, СТЭМов и артистов оригинального жанра.

В прошлом году самарские студенты предложили Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову провести юбилейный фестиваль в регионе. Губернатор поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка региона получила поддержку на федеральном уровне.

В мае 2021 г. на церемонии закрытия Российской студенческой весны, которая проходила в Нижнем Новгороде, Дмитрий Азаров получил символ фестиваля от председателя "Российского союза молодежи" Павла Красноруцкого и Главы Нижегородской области Глеба Никитина. "Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину — в Самару — там, где она родилась 30 лет назад", — не скрывая эмоций, сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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