Новый ГОСТ Р дает "зеленый свет" для применения самарских алюминиевых полуфабрикатов в вагоностроении

Арконик СМЗ выступил одним из инициаторов разработки требований нового ГОСТ Р для использования алюминиевых полуфабрикатов при серийном производстве грузовых вагонов. Это первый в России документ, регламентирующий применение крылатого металла в вагоностроении. Стандарт утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и определяет сплавы, которые можно использовать в конструкции, и содержит требования к механическим свойствам полуфабрикатов.

"Принятый ГОСТ Р 59598-2021 открывает путь для широкого использования алюминия в конструкции грузового железнодорожного транспорта, — комментирует Александр Дриц, директор по развитию бизнеса и новых технологий Арконик Россия. — Несколько лет назад после многочисленных испытаний в России впервые был сертифицирован грузовой вагон с кузовом из алюминиевых полуфабрикатов, произведенных на Арконик СМЗ. Теперь наличие ГОСТа Р позволяет конструкторам, занимающимся разработкой железнодорожного транспорта, без дополнительных согласований использовать алюминиевые сплавы при проектировании вагонов, рассчитывать их вес, грузоподъемность и стоимость и выбирать материал, наиболее подходящий для решения их задач".

Сегодня на российском железнодорожном пространстве курсируют более 220 вагонов-хопперов с кузовом из самарского алюминия. Его применение создает дополнительную ценность для оператора за счет снижения веса вагона, его высокой коррозионной стойкости, повышенной грузоподъемности и увеличения срока службы. "Мы получаем положительные отзывы от компаний, эксплуатирующие эти вагоны, — продолжает Александр Дриц. — Cрок службы такого вагона на 6 лет выше, чем у аналогов, при этом он окупается в течение 5 лет".

Напомним, что еще одним современным сертифицированным вагоном из алюминиевых сплавов в России является цистерна для перевозки азотной кислоты. Для ее производства на Самарском металлургическом заводе было модернизировано оборудование и отработана технология изготовления плит с механическими и коррозионными свойствами, превышающими требования ГОСТ. Срок службы модели нового поколения в 2 раза дольше, а пробег в 4 раза больше по сравнению с аналогами. Сегодня выпущено более 60 таких цистерн и их количество будет продолжать увеличиваться.