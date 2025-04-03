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ВТБ и М2 определили самые "ипотечные" регионы России

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и "Метр квадратный" (М2) проанализировали рынок ипотеки и представили рейтинг регионов с наибольшим количеством ипотечных сделок на тысячу жителей. Лидерами стали Ленинградская, Архангельская области и Республика Тыва. В пятёрку также вошли Удмуртия и Новосибирская область.

Москва — лидер по объему, регионы — по активности

В абсолютных цифрах по объему ипотечных продаж лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленобласть — безусловный лидер. Здесь эксперты насчитали 12,6 ипотечных сделок на тысячу жителей. В Архангельской области этот показатель — 12, в Республиках Тыва и Удмуртия — чуть более 11, а в Новосибирской области — 10,8. Для сравнения, в среднем по России — 7,4, а в Москве — 6,9.

Почему эти регионы в топе

Возглавить рейтинг этим регионам удалось благодаря активному строительству и доступным ценам на жилье. "Квадрат" в этих регионах стоит дешевле, чем в среднем по стране. Ленинградская и Новосибирская области выигрывают за счет привлекательности для переезжающих. Республика Тыва выделяется высокой потребностью в жилье (обеспеченность жильём — 15,3 кв. м на человека против 28,9 в среднем по стране), а Архангельская область — "арктической" ипотекой.

Важно отметить, что в этих регионах жители более охотно берут ипотеку. Например, в Республике Тыва ипотека финансирует 63% сделок с жильем, в Архангельской области — 50%, тогда как в среднем по России — 37%.

На последних строчках рейтинга — регионы с высокими доходами, где у людей ожидаемо больше возможностей купить жилье без кредита. Например, в Ненецком и Чукотском автономных округах на тысячу жителей приходится всего 2,2 и 4,4 ипотечных сделки, а зарплаты в 1,5 и 2 раза выше средних по стране.

Где чаще платят наличными

В рейтинге регионов по числу сделок без ипотеки лидируют все те же регионы с большой численностью населения, но концентрация рынка здесь ниже. На топ-5 приходится 26% рынка, что на 4 п. п. меньше, чем в ипотечном сегменте.

По числу неипотечных сделок на тысячу жителей верхние строчки занимают Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия (17 сделок на тысячу жителей). Далее следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). Этим регионам помогла привлекательность для переезжающих и доступные цены на вторичное жилье (в Свердловской, Новгородской областях и Калмыкии "квадрат" вторички дешевле, чем в среднем по стране на 12%, 23% и 31% соответственно). В среднем по стране на тысячу жителей приходится 13 неипотечных сделок, а в Москве — чуть больше 10.

* рейтинги основаны на данных Роскадастра о сделках, зарегистрированных в ЕГРН за 2024 год и январь–февраль 2025 года, статистике Росстата о численности и доходах населения, а также данных аналитического центра М2.

Гид потребителя

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