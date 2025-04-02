НОВИКОМ расширит льготную поддержку малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития выбрало дочерний банк Ростеха в качестве одного из участников реализации программы льготного инвестиционного кредитования. Это позволит НОВИКОМу значительно расширить поддержку субъектов МСП в ряде ключевых отраслей экономики.
Программа подразумевает кредитование бизнеса, осуществляющего основную деятельность в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, туризма, а также в области информационных технологий и в научно-технической сфере.
Размер льготной ставки зависит от ключевой ставки Банка России. Если она выше 12%, то для заемщиков ставка снижается на 3,5% от действующей на момент заключения договора ключевой ставки. Если ключевая ставка равна 12% или меньше, то ставка для заемщиков будет уменьшена на 2,5% (но не менее 3% годовых).
НОВИКОМ активно сотрудничает с малым и средним бизнесом, предоставляет компаниям большие возможности для выгодного финансирования. Кроме того, банк помогает субъектам МСП воспользоваться мерами господдержки и предлагает собственную линейку продуктов для предпринимателей.
"Сегодня ведущие отечественные производители во многом зависят от стабильной работы всей цепочки кооперации. НОВИКОМ, работающий с флагманами отрасли, отметил эту тенденцию и сфокусировался на поддержке поставщиков крупнейших предприятий из числа МСП. Участие в программе льготного кредитования даст возможность дополнительно расширить финансирование малого и среднего бизнеса, работающего в этом направлении", — отметил старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса банка НОВИКОМ Денис Есипенок.
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