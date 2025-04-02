Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" стартует на предприятиях СоюзМаш

В апреле традиционно начинается весенний этап Всероссийской профориентационной акции "Неделя без турникетов", организованной Союзом машиностроителей России. Акция проводится с 2015 года и дважды в год — весной и осенью — крупнейшие предприятия страны открывают свои двери для молодежи.

За все время участия в проекте 14 365 предприятий приняли более 2,5 млн человек. В 2024 году к акции присоединились 1 140 организаций, предоставив возможность почти полумиллиону участников увидеть производство изнутри и познакомиться с ключевыми профессиями.

В этом году особое внимание уделено использованию профориентационных видеороликов:

"Я — представитель династии" — 65 сюжетов из более чем 60 регионов России, рассказывающих о преемственности поколений на ведущих предприятиях страны.

"Семейная летопись Победы" — истории о героическом труде машиностроителей в годы Великой Отечественной войны.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул значимость ранней профориентации: "Важно, чтобы молодежь могла увидеть современные технологии в действии, познакомиться с перспективами работы в промышленности и осознанно выбрать свой профессиональный путь. "Неделя без турникетов" дает уникальную возможность прикоснуться к будущему отечественного машиностроения."

Воронежское региональное отделение (ВРО) СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМ проводит планомерную работу по популяризации среди молодежи инженерных профессий. В прошлом году в рамках "Недели без турникетов" воронежские школьники посетили крупнейшие производственные предприятия области. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.

СоюзМаш России приглашает школьников и студентов открыть мир современных технологий и найти перспективы для будущего профессионального роста!

Выбрать предприятие для посещения можно по ссылке.

Напомним, Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" проводится Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям с 2015 года осенью и весной. В 2023 году было принято решение об усилении работы по направлению ранней профориентации: предприятия стали принимать учеников и студентов весь месяц (ранее акция проводилась в течение недели).

Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.