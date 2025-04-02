Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" стартует на предприятиях СоюзМаш

В апреле традиционно начинается весенний этап Всероссийской профориентационной акции "Неделя без турникетов", организованной Союзом машиностроителей России. Акция проводится с 2015 года и дважды в год — весной и осенью — крупнейшие предприятия страны открывают свои двери для молодежи.
За все время участия в проекте 14 365 предприятий приняли более 2,5 млн человек. В 2024 году к акции присоединились 1 140 организаций, предоставив возможность почти полумиллиону участников увидеть производство изнутри и познакомиться с ключевыми профессиями.
В этом году особое внимание уделено использованию профориентационных видеороликов:
- "Я — представитель династии" — 65 сюжетов из более чем 60 регионов России, рассказывающих о преемственности поколений на ведущих предприятиях страны.
- "Семейная летопись Победы" — истории о героическом труде машиностроителей в годы Великой Отечественной войны.
Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул значимость ранней профориентации: "Важно, чтобы молодежь могла увидеть современные технологии в действии, познакомиться с перспективами работы в промышленности и осознанно выбрать свой профессиональный путь. "Неделя без турникетов" дает уникальную возможность прикоснуться к будущему отечественного машиностроения."
Воронежское региональное отделение (ВРО) СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМ проводит планомерную работу по популяризации среди молодежи инженерных профессий. В прошлом году в рамках "Недели без турникетов" воронежские школьники посетили крупнейшие производственные предприятия области. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.
СоюзМаш России приглашает школьников и студентов открыть мир современных технологий и найти перспективы для будущего профессионального роста!
Выбрать предприятие для посещения можно по ссылке.
Напомним, Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" проводится Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям с 2015 года осенью и весной. В 2023 году было принято решение об усилении работы по направлению ранней профориентации: предприятия стали принимать учеников и студентов весь месяц (ранее акция проводилась в течение недели).
Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.