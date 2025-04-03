АО "Транснефть - Приволга" организовало викторину для студентов СамГТУ

АО "Транснефть - Приволга" организовало и провело третью ежегодную интеллектуальную викторину среди студентов Самарского государственного технического университета (Сам ГТУ). Игра была посвящена истории трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в годы Великой Отечественной войны.

В игре приняли участие 7 команд, каждая из которых состояла из пяти человек. В состав команд вошли студенты 1-4 курсов СамГТУ, обучающиеся по приоритетным направлениям АО "Транснефть - Приволга".

"80-летие Победы в Великой Отечественной войне — самое значимое событие этого года. В рамках подготовки к викторине вы смогли глубже погрузиться в эту тематику, узнать новые интересные страницы истории. Надеюсь, полученные знания будут вам полезны. Желаю всем удачи!" — отметила начальник отдела кадров АО "Транснефть - Приволга" Татьяна Арапова, открывая мероприятие.

На протяжении пяти раундов команды демонстрировали знания исторических фактов, специфики и терминологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в период Великой Отечественной войны. В роли волонтеров на мероприятии выступили молодые специалисты АО "Транснефть - Приволга", а экспертами викторины стали представители предприятия и университета.

По итогам викторины первое место заняла команда, представляющая кафедру "Трубопроводный транспорт". Победители и призеры награждены дипломами и ценными призами.

Заведующая кафедрой трубопроводного транспорта Института нефтегазовых технологий СамГТУ Екатерина Стефанюк отметила высокий уровень знаний игроков в этом году: "Участники продемонстрировали эрудицию. Видно также, что они проявляют искренний энтузиазм. Интеллектуальная викторина может послужить стимулом для углубленного изучения истории, несмотря на то что эта дисциплина не является нашей основной специализацией".

Команда, показавшая лучший результат, представит АО "Транснефть - Приволга" в финале игры, который пройдёт в г. Москве на уровне ПАО "Транснефть". В нём примут участие команды российских опорных вузов, которые также победили в первом туре викторины в своих регионах.