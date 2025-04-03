16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ провел деловой завтрак на международном форуме "Энергопром" Алмаз Иматдинов рассказал, как построить HR-аналитику с нуля ВТБ и М2 определили самые "ипотечные" регионы России НОВИКОМ расширит льготную поддержку малого и среднего бизнеса С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик

Банки Финансы

НОВИКОМ провел деловой завтрак на международном форуме "Энергопром"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел традиционный деловой завтрак в рамках международного энергетического форума "Энергопром", проходящего в Казани. В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В своем выступлении Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева подчеркнула, что банк уже более 30 лет работает с крупными промышленным предприятиями Татарстана. У финансовой организации подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве с Республикой, Министерством промышленности и торговли, гарантийным, инвестиционно-венчурным фондами, а также фондом развития промышленности региона. Благодаря активной работе за последний год НОВИКОМ многократно увеличил объем кредитно-гарантийного портфеля в республике. Председатель Правления банка Ростеха акцентировала внимание на том, что всю свою прибыль НОВИКОМ направляет на поддержку российской промышленности.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что опорный банк Госкорпорации Ростех НОВИКОМ — надежный партнер Татарстана. Он отметил, что на территории республики работают такие предприятия Корпорации как КАМАЗ, авиационный и вертолетный заводы.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, в свою очередь, рассказал об основных вызовах, стоящих перед отраслью сегодня: модернизации всего энергетического комплекса, строительстве новых мощностей, обновлении сетевого комплекса, решении вопросов накопления и хранения энергии. Для решения этих задач министерство разработало Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в рамках которой формируется длительный заказ для промышленных предприятий.

Также на деловом завтраке затронули вопрос, актуальность которого ранее обозначалась на самом высоком уровне, — подготовка кадров для российской промышленности. Свои варианты решения задачи представили ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и генеральный директор АО "Казанский вертолетный завод" Николай Яковлев.

Татарстанский международный энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани со 2 по 4 апреля. Это ключевое событие энергетической отрасли, объединяющее представителей промышленности, бизнеса и органов власти. НОВИКОМ выступает генеральным партнером мероприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4