16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алмаз Иматдинов рассказал, как построить HR-аналитику с нуля ВТБ и М2 определили самые "ипотечные" регионы России НОВИКОМ расширит льготную поддержку малого и среднего бизнеса С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на Домклик С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик

Банки Финансы

Предприниматели потратили 1 млрд "СберБизнес Спасибо" на оплату продуктов и конвертацию в рубли

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Корпоративные клиенты "Сбера" за год получили выгоду в размере 1 млрд рублей благодаря программе лояльности "СберБизнес Спасибо". Часть этой суммы предприниматели перевели в рубли (один бонус равен одному рублю), а часть — использовали для оплаты продуктов партнеров банка.

Эксклюзивная программа лояльности для малого бизнеса стартовала в апреле 2024 года. За это время к ней подключились более 650 тыс. предпринимателей. Бонусами "СберБизнес Спасибо" можно оплатить до 100% стоимости покупок у партнёров банка.

Бонусные баллы начисляются на остаток по счёту, за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте. Некоторые из предпринимателей уже успели заработать по 300 тыс. бонусов. А всего по программе "СберБизнес Спасибо" за год было начислено 3,4 миллиарда бонусов, таким образом, большая часть бонусов пока не конвертирована в деньги.

Чтобы получать бонусы, достаточно открыть расчётный счёт в Сбере, в приложении "СберБизнес" выбрать "Все продукты и услуги" — "СберБизнес Спасибо" — "Подключить".

"Быть клиентом Сбера выгодно. Вы ведёте бизнес как обычно, совершаете привычные действия — и незаметно для себя зарабатываете бонусы СберБизнес Спасибо. А потом можете конвертировать их в рубли или потратить их у партнёров банка. Просто, удобно и приятно. Нашей бонусной программе с прозрачной механикой скоро исполнится год, и сотни тысяч российских предпринимателей уже подключились к ней. В будущем клиенты получат еще больше преимуществ в рамках нашей программы", — сообщил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4