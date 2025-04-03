Предприниматели потратили 1 млрд "СберБизнес Спасибо" на оплату продуктов и конвертацию в рубли

Корпоративные клиенты "Сбера" за год получили выгоду в размере 1 млрд рублей благодаря программе лояльности "СберБизнес Спасибо". Часть этой суммы предприниматели перевели в рубли (один бонус равен одному рублю), а часть — использовали для оплаты продуктов партнеров банка.
Эксклюзивная программа лояльности для малого бизнеса стартовала в апреле 2024 года. За это время к ней подключились более 650 тыс. предпринимателей. Бонусами "СберБизнес Спасибо" можно оплатить до 100% стоимости покупок у партнёров банка.
Бонусные баллы начисляются на остаток по счёту, за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте. Некоторые из предпринимателей уже успели заработать по 300 тыс. бонусов. А всего по программе "СберБизнес Спасибо" за год было начислено 3,4 миллиарда бонусов, таким образом, большая часть бонусов пока не конвертирована в деньги.
Чтобы получать бонусы, достаточно открыть расчётный счёт в Сбере, в приложении "СберБизнес" выбрать "Все продукты и услуги" — "СберБизнес Спасибо" — "Подключить".
"Быть клиентом Сбера выгодно. Вы ведёте бизнес как обычно, совершаете привычные действия — и незаметно для себя зарабатываете бонусы СберБизнес Спасибо. А потом можете конвертировать их в рубли или потратить их у партнёров банка. Просто, удобно и приятно. Нашей бонусной программе с прозрачной механикой скоро исполнится год, и сотни тысяч российских предпринимателей уже подключились к ней. В будущем клиенты получат еще больше преимуществ в рамках нашей программы", — сообщил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
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