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Алмаз Иматдинов рассказал, как построить HR-аналитику с нуля

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алмаз Иматдинов, руководитель функции HR-аналитики ОТП Банка принял участие во IX Всероссийской конференции HR-Аналитика — одном из ключевых событий в сфере управления персоналом и цифровых решений. Эксперт выступил на тему "Построение HR-аналитики в компании с нуля: практичный опыт создания отдельной функции и подводные камни".

Конференция собрала представителей крупнейших компаний, которые продемонстрировали, как с помощью анализа данных можно повышать эффективность бизнес-процессов. В центре внимания — кейсы внедрения метрик, автоматизации отчетности и развития культуры data-driven в HR-практиках.

Алмаз Иматдинов рассказал о том, как в ОТП Банке была создана отдельная функция HR-аналитики, какие компетенции потребовались команде и с какими организационными вызовами пришлось столкнуться на пути от "нулевой точки" до полноценной аналитической модели. В числе затронутых тем — построение хранилища данных, внедрение KPI для HR-инициатив, определение ключевых метрик, влияющих на бизнес, и повышение вовлеченности внутренних заказчиков.

"Без четкой связи HR-метрик с бизнес-целями, без аналитической интерпретации и вовлеченности руководителей любые отчеты теряют свою ценность. HR-аналитика сегодня — это не просто цифры, а инструмент принятия решений и драйвер изменений", — отметил Алмаз Иматдинов.

ОТП Банк продолжает развивать направление HR-аналитики, интегрируя современные подходы и технологии для более точного, гибкого и прозрачного HR-менеджмента.

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