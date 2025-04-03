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Экономика и бизнес

Резиденты "Жигулевской долины" запустили уникальный сервис для создания цифрового паспорта животного

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разработали уникальную технологию, позволяющую создавать электронный паспорт животных. С помощью искусственного интеллекта технология позволяет сканировать узор носа животного — он уникален, как и отпечатки пальцев человека. К примеру, у собак этот узор не изменяется, начиная с двухмесячного возраста.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Авторы разработки — ООО "Золотой нос" — студенты ПГУТИ и резиденты технопарка "Жигулевская долина". В 2023 году команда выиграла грант от Фонда содействия инновациям. Федеральные и региональные инструменты поддержки дали мощный импульс для развития проекта.

"Идею проекта предложил мой научный руководитель, когда я училась на третьем курсе, — рассказала руководитель проекта, магистрант ПГУТИ Екатерина Киреева. — Мы собрали команду, написали заявку, защитили проект, но не ожидали успеха. Когда узнали, что выиграли грант, начали активно работать, расширять команду. Сейчас проект готов выйти на рынок. Алгоритм работает отлично. Хозяева питомцев смогут бесплатно оформлять паспорта. С одного аккаунта можно создать несколько паспортов".

Новая технология позволяет быстро и легко зарегистрировать питомца в системе, что значительно упрощает его поиск в случае пропажи. Для создания цифрового паспорта необходимо сделать фотографию носа собаки и ввести информацию о ней: кличку, пол и возраст.

"Так из множества существующих площадок появится информационная система, которая позволит быстро и точно идентифицировать животных по их носам. Потерянную собаку будет легче найти — любой прохожий увидит информацию о хозяине, как только сфотографирует найденного пса", — объясняет Екатерина Киреева.

Цифровой паспорт может стать альтернативой клейму и чипированию, которые имеют свои недостатки. Клеймо может травмировать животное, а считать информацию с чипа можно не везде — для этого необходимо специальное оборудование.

"Ошибка может произойти, только если фотография нечёткая, — сообщил один из разработчиков приложения, студент 4 курса ПГУТИ Руслан Салихов. — В России сервисов, работающих по такому принципу, больше нет".

Над созданием и совершенствованием приложения работают более десяти человек: студенты и научные сотрудники университета. На этапе разработки программа распознала 300 собачьих носов. Уже запущенным сервисом успели воспользоваться более 50 человек.

"Сегодня мой пес Риччи получил электронный паспорт, — говорит Маргарита Фролова, заведующая лабораторией кафедры прикладной информатики ПГУТИ. — Думаю, буду пользоваться сервисом. Питомец — молодой, активный. Его можно будет найти, если потеряется".

Цифровой паспорт уже доступен на сайте dog-nose.ru. Сервис открыт для всех желающих.

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

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