Мэрия Новокуйбышевска разбирается с "Древом" из-за свалки

Домостроительный комбинат "Древо", входящий в одноименный строительный холдинг Николая Чудаева, вступил в открытое противостояние с мэрией Новокуйбышевска из-за огромной свалки отходов, появившаяся рядом с комбинатом, площадью в 9 тыс. кв. м и высотой в более чем два человеческих роста, пишет "Самарское обозрение".

Сначала сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области провели выездную проверку предприятия. В ходе нее обнаружился несанкционированный сброс отходов на территории общего пользования.

ДСК "Древо" выдали предписание, обязав очистить территорию общего пользования и представить сведения, подтверждающие передачу отходов на специализированный объект. Все эти действия фирма должна была выполнить в срок до 1 июля 2021 года.

Как пишет издание, делать это в "Древо" не стали, 12 марта они обратились в арбитражный суд, потребовав признать предписание администрации Новокуйбышевска недействительным. Как посчитали в компании, решение муниципалитета нарушает ее "права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности".

Во время разбирательства ДСК "Древо" указывал на то, что проверки территории проводились с нарушениями, а расчеты административного органа основываются "исключительно на визуальном осмотре в зимний период продолжительностью один час и на заключении кадастрового инженера без отбора проб". Также в компании считают, что выводы инженера опираются на сравнение нынешних топографических отметок с результатами топографической съемки 1977 года.

По версии предприятия, созданный путем реорганизации из ЗАО "Завод "ЖБСК" в 2013 г. домостроительный комбинат не обязан отвечать за изменения, происходившие с территорией общего пользования на протяжении последних сорока с лишним лет.

Суд отметил, что 17 декабря 2020 г. на ДСК "Древо" и его генерального директора составлялись протоколы, направленные на рассмотрение в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. И хотя минлесхоз прекратил дела об административном правонарушении "в связи с истечением срока давности", представленные материалы подтверждали факт совершения правонарушения — сброса отходов на почву.

1 июня 2021 г. первая инстанция отказала ДСК "Древо" в удовлетворении исковых требований, оставив в силе предписание избавиться от отходов. 11 августа апелляционный суд поддержал этот вердикт.

"Древо" продолжило борьбу, 16 августа компания подала кассационную жалобу.

Избавление от бетонных отходов может потребовать от ДСК "Древо" незапланированных затрат, исчисляющихся суммами в десятки миллионов рублей.

В пресс-службе ООО "ДСК "Древо" изданию заявили, что предприятие обжалует предписание, потому что "в рамках своего производства компания образует отходы, которые запускает в переработку вторичного сырья с его последующим размещением исключительно на собственном земельном участке".