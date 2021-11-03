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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Спрос на курьерскую доставку SIM-карт за неделю вырос на 60%

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 фиксирует в Самарской области рост количества заказов на курьерскую доставку в интернет-магазине на 60%. Число покупателей, предпочитающих забирать SIM-карты в салонах связи, существенно не изменилось. В третьем квартале жители региона стали в 1,3 раза чаще приобретать комплекты для подключения на сайте оператора. Сейчас клиенты могут получить свой заказ с доставкой до двери в 112 населенных пунктах Самарской области.

Фото: предоставлено Tele2

В условиях сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер абоненты компании отдают предпочтение покупкам в онлайн-режиме. Tele2 регистрирует рост количества продаж SIM-карт с доставкой во всех регионах Приволжья. В интернет-магазине Tele2 посетители выбирают понравившийся номер телефона или сообщают о переходе в сеть со своим старым номером, подбирают подходящий тарифный план, а также подключают дополнительные опции и услуги. Процесс оформления занимает не более десяти минут.

Курьерская служба бесплатно доставляет заказ в срок от одного до шести дней в зависимости от удаленности населенного пункта. В Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти SIM-карты в течение двух часов привозит Яндекс.Go. В то же время клиенты могут получить свои заказы в фирменной рознице - салоны связи Tele2 продолжают работать в обычном режиме.

Почти треть всех клиентов интернет-магазина Tele2 в Самарской области выбирают тариф "Мой онлайн +". Он включает безлимитные звонки внутри сети, безлимитные социальные сети, а также двойной пакет интернет-трафика. Вторым по популярности остается "легкий" тариф "Мой онлайн" с меньшим пакетом минут и мобильного интернета, ему отдают предпочтение 20% клиентов. Кроме традиционного наполнения, все абоненты Tele2 получают скидки и привилегии программы лояльности "Больше", а также могут делиться интернет-трафиком с другими клиентами оператора и пользоваться возможностями тарифа даже при отрицательном балансе на счете.

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