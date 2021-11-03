Спрос на курьерскую доставку SIM-карт за неделю вырос на 60%

Tele2 фиксирует в Самарской области рост количества заказов на курьерскую доставку в интернет-магазине на 60%. Число покупателей, предпочитающих забирать SIM-карты в салонах связи, существенно не изменилось. В третьем квартале жители региона стали в 1,3 раза чаще приобретать комплекты для подключения на сайте оператора. Сейчас клиенты могут получить свой заказ с доставкой до двери в 112 населенных пунктах Самарской области.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер абоненты компании отдают предпочтение покупкам в онлайн-режиме. Tele2 регистрирует рост количества продаж SIM-карт с доставкой во всех регионах Приволжья. В интернет-магазине Tele2 посетители выбирают понравившийся номер телефона или сообщают о переходе в сеть со своим старым номером, подбирают подходящий тарифный план, а также подключают дополнительные опции и услуги. Процесс оформления занимает не более десяти минут.
Курьерская служба бесплатно доставляет заказ в срок от одного до шести дней в зависимости от удаленности населенного пункта. В Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти SIM-карты в течение двух часов привозит Яндекс.Go. В то же время клиенты могут получить свои заказы в фирменной рознице - салоны связи Tele2 продолжают работать в обычном режиме.
Почти треть всех клиентов интернет-магазина Tele2 в Самарской области выбирают тариф "Мой онлайн +". Он включает безлимитные звонки внутри сети, безлимитные социальные сети, а также двойной пакет интернет-трафика. Вторым по популярности остается "легкий" тариф "Мой онлайн" с меньшим пакетом минут и мобильного интернета, ему отдают предпочтение 20% клиентов. Кроме традиционного наполнения, все абоненты Tele2 получают скидки и привилегии программы лояльности "Больше", а также могут делиться интернет-трафиком с другими клиентами оператора и пользоваться возможностями тарифа даже при отрицательном балансе на счете.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...