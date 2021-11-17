Дмитрий Азаров обсудил проекты развития региона с лидерами студенчества

Во вторник, 16 ноября, в преддверии Международного дня студентов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со студентами вузов и ссузов. На ней собралось более 600 лидеров студенчества, которые имеют достижения в учебной и научной, спортивной, творческой и общественной деятельности.

Общение проходило в режиме видео-конференц-связи. Такой формат позволил расширить границы и выйти за пределы губернии. К встрече подключились и молодые жители региона, обучающиеся в московских вузах.

"Я рад тому, что к нашей встрече присоединилось большое количество талантливых, небезразличных, креативных молодых людей. Уверен, вы предложите свои идеи, которые мы сможем приземлить на самарской земле, идеи, которые будут способствовать развитию региона, будут работать во имя и во благо жителей Самарской области. Я готов к отрытому диалогу, готов услышать, как продвигаются ваши проекты, каких результатов вы достигли, с какими сложностями столкнулись, где нужна помощь, — обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров. — Мне интересно, что вы делаете, как вы видите сегодняшнюю ситуацию, как вы видите мир, будущее родной земли".

Глава региона отметил, что студенческий потенциал Самарской области колоссален. В регионе 92 профессиональные образовательные организации и организации высшего образования, более 175 тысяч студентов.

"Это такая сила, такая мощь, интеллектуальная и энергетическая, которая, конечно, может очень многое сделать и не в каком-то отдаленном будущем, а уже буквально сегодня", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.

На территории региона проводятся различные форумы, встречи, фестивали, среди которых "iВолга", конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", новый проект развития талантов "ТаВолга" — это целая региональная экосистема по развитию компетенций, помощи в трудоустройстве, освоению новых процессов и подходов и в управлении, и в организации работы. Большой популярностью пользуются конкурс "Студент года", фестиваль "Студенческая весна", который, напомним, в 30-й, юбилейный, раз пройдет на своей исторической Родине — в Самаре.

Система образования в Самарской области направлена на создание максимальных условий для развития молодежи. Уже с первых курсов студенты имеют возможность заниматься научными разработками, перед ними открыты возможности в науке, творчестве, реализации организаторских и управленческих навыков.

Именно такие проектные идеи и презентовали главе региона победители различных конкурсов. Так, студентка 6 курса Самарского государственного медицинского университета Милена Климанова представила свою разработку в области искусственного интеллекта в медицине — комплексный информационно-аналитический проект взаимодействия врача и пациента для дистанционного контроля лечения "TakePill Chat-bot". Приложение позволит повысить эффективность работы с пациентами, которые в течение длительного времени находятся на лечении, в том числе хронических пациентов.

В отличие от телемедицинских технологий задача данной системы — не определять диагнозы, а помогать медикам автоматизировать процесс, исключив необходимость ежедневного ручного обзвона пациентов.

Работа студентки уже получила высокую оценку экспертной комиссии грантового конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и принесла победу автору в направлении "Наука и инновации".

Девушка работает в областном противотуберкулезном диспансере имени Н. В. Постникова, где приложение активно используется, и уже есть положительные отклики врачей и пациентов. В ближайших планах Милены разработка подобного приложения для беременных, больных ВИЧ, а также COVID-19.

Милена Климанова поблагодарила губернатора за поддержку проекта.

"В прошлом году благодаря вашей поддержке удалось выстроить взаимодействие с министерством здравоохранения на базе нашего противотуберкулезного диспансера. В этом году я бы хотела вновь попросить вашего содействия во внедрении программы в большее количество медицинских учреждений. В перспективе мы планируем создание универсальной платформы для любого заболевания. Очень перспективной является работа с пациентами с COVID-19, с лицами, перенесшими коронавирусную инфекцию", — сообщила Милена Климанова.

Дмитрий Азаров отметил, что проект крайне важный — сегодня все, что касается здоровья земляков, заслуживает отдельного внимания — и выразил готовность поддерживать его и дальше.

"На мой взгляд, тот результат, которого вы уже добились, говорит о том, что проект эффективен и может быть масштабирован. Важно не останавливаться на достигнутом", — поддержал идею губернатор и обратил внимание, что программа может быть востребована для пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Но в сегодняшних реалиях начать следует с помощи больным COVID-19, чтобы снизить ту огромную нагрузку, которая ложится на медработников.

"Такая технологическая поддержка поможет сэкономить время медработников, которое они смогут посвятить лечению пациентов", — подчеркнул Глава региона и предложил рассмотреть проект на одном из совещаний штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

После представления каждого из проектов Дмитрий Азаров попросил каждого выступающего поделиться мнениями о том, насколько эффективно сегодня выстроена борьба с пандемией, высказать свои предложения о ее совершенствовании.

"Мы столкнулись с этим колоссальным вызовом, который привел к цепочке кризисных явлений мировой экономики, а Самарская область — часть мировой экономики. Конечно, мы вместе со всем миром, страной учимся этой борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Возможно у вас есть и свои идеи. Я обещаю вам, мы и эти ваши предложения возьмем в проработку", — заверил губернатор.

Милена Климанова сообщила, что она сама придерживается мнения о том, что необходимо ограничить посещение мест массового скопления людей, и самой главной защитой от опасного заболевания является вакцинация.

О важности защиты прав медицинских работников напомнил победитель грантового конкурса проектов Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" 2021 Максим Исаев, который рассказал о проекте "Медико-правовая клиника".

Губернатор поддержал проект, отметив, что должны быть защищены права каждого гражданина — и медика, и пациента. Также Глава региона напомнил о том, что сегодня приходится слышать о случаях возбуждения уголовных дел за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации, и про пациентов, которые не смогли сплавиться с болезнью, имея лже-сертификат от недобросовестных медиков.

"В период, когда бушует пандемия и угроза потери жизни велика, больно читать об этих делах. Потому что абсолютное большинство медиков стоят на защите здоровья моих, ваших земляков. Жаль, что кто-то дискредитирует их работу, пытаясь нажиться на чужом непонимании ситуации, подвергая жизнь и здоровье людей опасности", — прокомментировал Дмитрий Азаров.

Также губернатор обсудил со студентами актуальные для будущих специалистов вопросы. В частности, студент Самарского энергетического колледжа Максим Калинин поблагодарил Дмитрия Азарова за возрождение школы студенческого актива "Кузница кадров" и предложил проводить ее ежегодно.

Напомним, что в сентябре текущего года "Кузница кадров" вновь начала свою работу после долгого перерыва. Это стало возможным благодаря поддержке главы региона.

В ходе обсуждения Максим Калинин представил идеи по развитию и объединению студенческих самоуправлений учреждений среднего профессионального образования, созданию канала для обмена опытом и повышению рейтинга обучения в учреждениях СПО.

"Считаю, что этот проект должен быть продолжен. Те отзывы о "Кузнице кадров", которые я слышал, натолкнули меня на мысль, что нужно проводить его ежегодно. Я верю, что проект будет успешным, он совпадает с моим видением того, как студенческое самоуправление может у нас развиваться", — выразил свое мнение Дмитрий Азаров.

Екатерина Пантелей, инженер-аналитик Самарского государственного технического университета, победитель грантового конкурса проектов Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга — 2021" презентовала проект автономного над/подводного аппарата. Она обратилась к Губернатору с просьбой о содействии в организации встреч с потенциальными партнерами — компаниями, инженерные сети которых пролегают через водные объекты, гидроэлектростанциями, организациями, занимающимися добычей полезных ископаемых, телекоммуникационными компаниями. Дмитрий Азаров предложил составить список таких компаний и пообещал помочь с коммуникациями, а также поручил совместно с министерством промышленности, министерством экономического развития региона и научно-образовательным центром организовать и провести сессию, на которой будут презентованы проекты "iВолги", получившие поддержку.

О деятельности Молодежного совета студентов Самарской области рассказал студент 3 курса института кибернетики Российского Технологического университета МИРЭА, председатель комиссии по культуре Молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Марат Лантаев.

Молодежная организация, которая насчитывает сегодня порядка 100 человек, оказывает помощь пожилым землякам в Москве, собирает средства для детей-сирот самарских детских домов, взаимодействует с различными молодёжными организациями столицы. Одной из своих задач активисты видят создание условий для возвращения молодых специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга в Самарскую область.

"Очень приятно было слышать о том, что молодежный совет студентов Самарской области в Москве живет, что это не просто когда-то высказанная идея, формальная деятельность, что вы действительно беретесь за социально значимые проекты. Спасибо вам за это. Кончено, мы будем и дальше развивать деятельность молодежного совета", — подчеркнул губернатор.

Азаров напомнил, что сегодня региональное Правительство оказывает поддержку молодым кадрам: так, из областного бюджета осуществляются доплаты молодым специалистам по востребованным специалистам. Регион заинтересован в том, чтобы, студенты, получив знания, возвращались на родную землю, где могли бы их применить.

"Вы сегодня нам нужны, нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона. В каждом из вас, всех без исключения участников нашей встречи, регион нуждается. Когда вы закончите обучение в ваших вузах, ссузах, вас ждет родная земля. Всех, кто учится в Самаре, Тольятти, Сызрани, в Кинель-Черкассах, Новокуйбышевске, Москве и Санкт-Петербурге, Самарская область ждет", — резюмировал губернатор.