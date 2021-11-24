Мэрия Самары намерена ликвидировать незаконную свалку в пос. Чкалова в 2022 году

Вопрос ликвидации несанкционированного мусорного полигона в Кировском районе Самары был поднят во вторник, 23 ноября, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии городской думы.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин рассказал, что в числе мероприятий, предусмотренных мэрией на 2022 г., ожидается ликвидация несанкционированной свалки в пос. Чкалова. На эти цели в бюджете заложено 60 млн рублей.

"Судебное решение уже есть, цена вопроса 60 млн рублей", — рассказал Олег Ивахин.

Нелегальный мусорный полигон расположен в границах ул. Береговой и пр. Кирова (ранее здесь была пристань завода "Прогресс"), недалеко от пос. Чкалова. Ее площадь — около 3 га, а высота более 12 метров, при этом удаленность от жилых домов — всего 250 метров.

По словам местных жителей, стихийная свалка образовалась на месте бывших болот, оврага и высохших озер еще в начале 2000-х годов, а несколько лет назад, с 2017–2018 гг., начала работать ежедневно. При этом организаторы свалки собирают деньги с привозящих мусор.

В 2021 г. общественники запустили очередную волну протеста, и стали направлять заявления во все возможные инстанции.